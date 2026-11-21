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Madrid, 21 nov (EFE).- Señalado por un sector de la crítica y la afición por las dos ocasiones falladas ante el Barcelona, reactivado por sus tres goles con Argentina y reforzado por la convicción de Diego Simeone en su figura diferencial, Julián Alvarez lidera al Atlético de Madrid en su visita a Getafe, en una reválida para él y su equipo, a cinco puntos de nuevo del líder.

Remontado precisamente en la última jornada por el Barcelona (1-2), el primer clasificado y con dos derrotas seguidas si se añade el 0-2 en la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich, no es una distancia muy amplia respecto a la cima, pero sí es una presión más a la que ya tiene de por sí: debe ganar en el Coliseum, con la advertencia que desprende cada duelo allí.

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No ha perdido el Getafe en esta campaña de LaLiga EA Sports en su estadio, con tres victorias y tres empates; el Atlético se impuso por 0-1 allí en el pasado ejercicio con un gol en propia portería en el minuto 82 y hace dos años perdió media Liga allí con una remontada sufrida en los instantes finales (2-1).

Son los avisos que surgen en el Atlético para su visita a Getafe, por más que se le haya dado muy bien ese rival a Diego Simeone desde que dirige al conjunto rojiblanco (24 triunfos, 5 empates y la única derrota citada de 2-1 en 2024-25) y por más que el momento de su equipo como visitante sea potente: cuatro victorias consecutivas a domicilio y siete triunfos en las últimas ocho jornadas tanto en casa como fuera en LaLiga.

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Cuánto daño ha hecho el 1-2 del Barcelona es otra cuestión que sobrevuela al Atlético, que sabe y asume que necesita la mejor versión de Julián Alvarez, cuyo juego determinante, cada vez más, no se corresponde aún con el bien más preciado del fútbol: el gol.

Solo suma dos tantos con doce partidos jugados y ya por encima de los 700 minutos. Juega bien, pero no marca gol. Y eso en un delantero de tanta referencia, más aún en el Atlético, implica más ruido.

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Su titularidad es indiscutible para Simeone. A ello apuntan sus pruebas tácticas, incluso después de haber venido de la concentración de Argentina y solo haber completado dos entrenamientos con el resto del equipo, igual que Giuliano Simeone.

También partirán de inicio otros cinco internacionales: Jan Oblak, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios y Álex Baena.

Al once volverá Robin Le Normand, marcado por el error en el 0-1 ante el Bayern Múnich entre las bajas en el centro de la defensa de Cristian ‘Cuti’ Romero, por sexto encuentro seguido, y Marc Pubill, por un esguince leve de tobillo sufrido con la selección española el pasado domingo ante Inglaterra. Marcos Llorente, Koke Resurrección y Johnny Cardoso o Morten Hjulmand completan la probable alineación.

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Para el Getafe, el duelo ante los hombres de Diego Simeone será una prueba de su fiabilidad en el Coliseum. Los doce puntos que acumula los ha conseguido en su estadio, en obras hasta finales de 2027, donde se mantiene invicto y ha encontrado el refugio perfecto frente a su desastroso rendimiento como visitante.

Antes del parón internacional, el conjunto de José Bordalás sumó su sexta derrota consecutiva lejos del Coliseum tras perder 2-0 frente al Villarreal. El balance fuera de casa es demoledor: seis partidos, seis derrotas, ningún gol a favor y catorce en contra.

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Los números contrastan con la solidez que mantiene como local, con tres victorias y tres empates. A esa fortaleza se aferrará para intentar derrotar al Atlético de Madrid, al que ya doblegó hace dos temporadas (2-1) después de encadenar once encuentros sin conseguir una victoria en el Coliseum frente al conjunto rojiblanco.

Bordalás afrontará el encuentro con casi todos sus jugadores disponibles después de un inicio de temporada marcado por la escasez de efectivos y las lesiones. El entrenador del Getafe ha lamentado en numerosas ocasiones las limitaciones de una plantilla que considera insuficiente para competir en Primera División y que ahora, por primera vez en varias jornadas, recupera a buena parte de sus integrantes.

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Entre ellos figura Zaid Romero, uno de los pilares del centro de la defensa, que ha recibido el alta médica después de superar una lesión muscular que le ha impedido disputar los últimos ocho partidos oficiales. El argentino regresará a una convocatoria y tiene muchas opciones de recuperar directamente la titularidad.

Solo Juanmi Jiménez y Christantus Uche continúan lesionados, mientras que Nemanja Gudelj será baja por sanción. El resto de jugadores estarán a disposición de Bordalás, que podría apostar por una defensa de cinco hombres con Sebastián Boselli, en buen momento de forma, en el centro de la zaga.

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La ausencia de Gudelj podría desplazar a Djené al centro del campo, mientras que Enes Ünal y Martín Satriano, autores de cinco de los ocho goles del Getafe, apuntan a un ataque necesitado de acierto para superar al Atlético y conseguir tres puntos con los que alejarse de las posiciones de descenso.

Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Andrés García, Carvajal, Boselli, Romero, Mojica; Terrats, Djené, Mangala; Enes Ünal y Satriano.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Barrios, Koke, Johnny Cardoso; Giuliano, Julián Alvarez y Baena.

Árbitro: Jesús Gil (Comité Extremeño).

Estadio: Coliseum.

Hora: 21:00 (20:00 GMT). EFE