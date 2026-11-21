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A Coruña, 21 nov (EFE).- El cantante Raphael ha suspendido a última hora el concierto que tenía programado este sábado en A Coruña por una indisposición.

El artista ha sido atendido por personal sanitario después de que hacia las 20 horas, apenas treinta minutos antes del concierto, se sintiera mal tras una subida de tensión y taquicardias, según fuentes municipales.

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Raphael ha sido trasladado al hospital Quirón, donde, previsiblemente, pasará la noche.

El público que esperaba su concierto en el Coliseum fue avisado por megafonía cuando se acercaba la hora del concierto.

Rafael se encuentra inmerso en la gira 'Raphaelísimo', con la que retomó su agenda de conciertos y repasa los grandes himnos de su carrera, como 'Escándalo' o 'Mi gran noche', junto a canciones de su álbum 'Ayer... aún', publicado en 2024 como homenaje a la canción francesa.

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El tour arrancó en 2025 con su regreso a los escenarios en Mérida y ha tenido continuidad en España y América, con fechas en ciudades como Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia o Barcelona, además de varias plazas latinoamericanas. EFE