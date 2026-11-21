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Burgos, 21 nov (EFE).- Los jugadores de Unicaja Kendrick Perry y Tyler Kalinoski han alcanzado este sábado dos importantes registros individuales durante el encuentro que ha enfrentado a su equipo con el Recoletas Salud San Pablo Burgos en el Coliseum, correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa.

El base estadounidense, internacional con Montenegro, ha alcanzado la barrera de los 2.000 créditos de valoración en la competición española, después de llegar al encuentro de hoy con 1.977.

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Perry, que llegó al conjunto malagueño en el verano de 2022, se ha consolidado como uno de los referentes del equipo gracias a su capacidad anotadora, su dirección de juego y su aportación en ambos lados de la cancha.

Durante el partido de hoy sumó 25 créditos lo que le permite ser el duodécimo jugador con más valoración de la historia del conjunto malagueño

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Por su parte, Tyler Kalinoski ha logrado situarse como el quinto máximo triplista de la historia del Unicaja en la Liga Endesa en solitario, después de superar los 247 lanzamientos convertidos que compartía con el histórico Nacho Rodríguez.

Es un hito que llega en su quinta temporada en el conjunto malagueño y que permite al de Cincinatti llegar a los 324 triples desde su llegada a la ACB en 2021 de la mano de Breogán. EFE

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