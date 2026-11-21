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Almería, 21 nov (EFE).- La actriz Paula Echevarría ha agradecido este sábado a los compañeros, profesionales del cine y la televisión y espectadores que la han acompañado durante sus 26 años de carrera al recibir el Premio Almería Tierra de Cine en la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), una distinción que ha culminado una jornada de homenajes y emociones para la intérprete.

"Gracias a toda la gente que me ha acompañado a lo largo de estos 26 años de carrera, a todos los que han estado conmigo en el set, compañeros, que tengo por aquí un montón, a todos los que están detrás de cámara", ha manifestado Echevarría durante su intervención ante el público del Auditorio Maestro Padilla.

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La protagonista de series como 'Velvet', 'Gran Reserva' y 'El comisario' ha extendido su agradecimiento a quienes han seguido sus trabajos y han compartido con ella las historias y los personajes que ha interpretado durante más de dos décadas.

"No sé ni por dónde empezar. Vaya día hoy de emociones", ha comenzado la actriz, que horas antes había descubierto su estrella en el Paseo de la Fama de Almería. Echevarría ha recordado especialmente el recibimiento que ha encontrado durante la jornada, desde el homenaje de la mañana hasta la entrega del premio en la gala de clausura del festival, que este año celebra su 25 aniversario.

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"Esta mañana esa estrella en el Paseo de la Fama de Almería, el calor de la gente, todo el cariño, la ciudad tan bonita...", ha enumerado antes de agradecer a FICAL y a su director, Enrique Iznaola, que la hayan considerado merecedora del reconocimiento.

La actriz ha subrayado también la vinculación de la provincia con la industria audiovisual y ha señalado que recibir una distinción en un territorio con semejante trayectoria cinematográfica aporta un significado especial al homenaje. "En una ciudad como Almería, con esa luz y una ciudad tan importante para el cine nacional e internacional, yo creo que recibirlo aquí hace que todavía se convierta en algo mucho más especial", ha afirmado.

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Uno de los momentos más personales de la entrega ha llegado con la intervención del actor Daniel Grao, compañero de Echevarría en la serie 'A la deriva', que ha subido al escenario para dedicarle unas palabras antes de la proyección de un vídeo sobre su trayectoria.

Grao ha recordado la dureza de la historia que ambos interpretaron, centrada en los malos tratos y la violencia, y ha destacado la importancia de trabajar en un ambiente de confianza y afecto para abordar personajes y situaciones especialmente difíciles. "Qué importante es para los actores tener un contexto amoroso para que salgan cosas creativas", ha reflexionado.

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"Siempre has sido cariñosa con todo el mundo, del primero al último, creas familia. Y yo te lo quiero agradecer", le ha dicho. La homenajeada ha respondido con humor a las palabras de su compañero al observar que, entre las escenas románticas incluidas en el vídeo proyectado durante la ceremonia, no aparecía ninguno de los besos que ambos compartieron en la ficción. "Después también te lo digo, que no merecías que te los diera", ha añadido entre risas.

La presentadora de la gala, Cayetana Guillén Cuervo, ha recordado su relación profesional con Almería a través del rodaje de 'Los nuestros 2', que utilizó localizaciones como El Chorrillo, el barrio de La Joya y la costa de Roquetas de Mar.

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El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha sido el encargado de entregar el premio a Echevarría, que ha cerrado su intervención con un agradecimiento a la ciudad: "Gracias, Almería". EFE

mma/fp