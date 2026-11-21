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Redacción deportes, 21 nov (EFE).- Pablo Bouza, seleccionador español masculino de rugby XV, reconoció en rueda de prensa tras perder ante Samoa este sábado en Málaga por 22-90 que la ventana de la Copa de Naciones disputada en noviembre "fue muy mala" para los intereses de su equipo.

"Creo que estuvimos 25 minutos en partido y después de los 25 minutos fue todo de Samoa. Al principio pudimos defenderlo bien", explicó el seleccionador, que admitió que su equipo no pudo controlar la pelota. "Se la dábamos a ellos y hacían el ensayo", resumió.

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A su juicio, también hubo "mucha diferencia física" entre los jugadores españoles y los oceánicos.

Preguntado por el balance de los últimos meses, Bouza distinguió entre los resultados de la gira de verano y los encuentros disputados en noviembre: "Yo creo que la gira de verano no fue mala, no fue para nada mala. Lo que sí, esta ventana fue muy mala. Pero no creo que todo el año haya sido malo", dijo. EFE

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