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Ávila, 21 nov (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (PSOE), ha abogado este sábado por "pegar un zurdazo a la motosierra" el próximo 29 de noviembre, tras cancelar el Ayuntamiento de Pinto (Madrid) cinco obras de teatro sobre Lorca, mujeres anarquistas o el monólogo de José Sacristán.

López ha realizado estas declaraciones a los periodistas minutos antes de participar en un mitin en la localidad abulense de Candeleda (5.000 habitantes), acompañado por el secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, y por los candidatos socialistas al Congreso y al Senado por la provincia de Ávila.

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Entre ellos, el alcalde candeledano, Carlos Montesino, quien además es número uno de la lista de Senado de Progreso en Ávila, quien ha abogado por el "voto útil" al PSOE de cara a los comicios del próximo domingo.

En este contexto, Óscar López ha denunciado la cancelación de varias obras de teatro por parte del Ayuntamiento de Pinto, antes de señalar que esta es "la España que no tiene sentido en pleno siglo XXI".

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Por ello, se ha mostrado "absolutamente convencido" de lo que va a suceder el próximo 29 de noviembre: "Le vamos a pegar un zurdazo a la motosierra", ha dicho.

Al respecto, ha subrayado la "movilización" que se está produciendo por parte de las mujeres, la cultura, las personas LGTBI y de "todos aquellos que quieren un mundo mejor", lo que le ha hecho pensar que "va a haber un resultado verdaderamente espectacular".

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"La ola de movilización que estamos viendo en esta campaña no se veía desde hace muchos años", ha sostenido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, antes de afirmar que Pedro Sánchez está realizando "la mejor campaña del PSOE desde 1982".

Desde su punto de vista, esta afirmación va a tener su correlación el próximo 29 de noviembre con un resultado "verdaderamente espectacular", lo que va a hacer que "España siga avanzando y no vuelva al blanco y negro".

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Por su parte, el secretario general del PSOE abulense y número uno al Senado, Carlos Montesino, tras afirmar que la sociedad española "se juega mucho" en estas elecciones, ha apelado al "voto útil", teniendo en cuenta que "los grandes proyectos y avances en España", han venido "de las políticas sociales del PSOE".

"Hago un llamamiento al voto útil al Congreso y al Senado, con la candidatura de Senado de Progreso, porque tenemos que hacer un Senado útil, que no obstaculice como ahora", ha concluido Montesino. EFE

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agg/rjh/luc