21/11/2026 El síndic de Compromís en Les Corts Joan Baldoví, y la candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, participa en el acto central de Compromís-Front Valencia, en el Parque Oeste de València, a 21 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Compromís-Front Valencià concurre a las generales del 29N con un programa centrado en vivienda, trabajo y pensiones, financiación valenciana, movilidad, transición ecológica e igualdad. POLITICA Jorge Gil - Europa Press

Guardar

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la candidata de la formación a la Alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, han reclamado este sábado el voto a Compromís-Front Valencià porque es la "única papeleta que no fallará": "El 29N nadie puede quedarse en casa porque nos jugamos la vida; no hay excusa para no votar".

De esta manera se han expresado ambos dirigentes de la formación, durante el acto central de campaña de la coalición de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

Oltra, que ha comenzado su intervención visiblemente emocionada, ha proclamado que Valencia "será libre" en mayo, en alusión a las elecciones municipales, y ha subrayado que la papeleta de Compromís-Front Valencià reúne "todo el color de las izquierdas valencianas" y es "la única que no te fallará".

"Esto no ha sido algo espontáneo. ¿Por qué somos el único territorio del Estado donde ha sido posible? Porque lleva mucho tiempo trabajándose, porque hemos cuidado a las personas y las relaciones entre diferentes y esto es la épica de nuestro proyecto", ha defendido Oltra.

PUBLICIDAD

Y ha reivindicado que en estas elecciones generales "nos estamos jugando el futuro de toda una generación" frente a una "inmersión fascista". Así las cosas, ha mostrado una bandera de Palestina y ha señalado: "Es un experimento para ver cuánto podemos aguantar (...) La oligarquía ha declarado la guerra a la democracia y eso también nos lo jugamos en este momento".

Asimismo, ha afeado el 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se ha preguntado: "¿De ahí tiene que salir algo útil para la clase trabajadora? ¿Cuántas veces escuchamos 'estoy de acuerdo con usted, señor Feijóo'?".

PUBLICIDAD

Oltra ha enfatizado que la respuesta a los problemas de la gente es "vivienda, salarios, servicios públicos y movilidad sostenible, segura y de proximidad" y ha criticado que se comente que "España está muy polarizada". "Claro que estamos polarizados. El discurso de la polarización es la nostalgia y la coartada del bipartidismo", ha señalado.

"Y este es el voto que no fallará. Porque es el voto que se hace desde la estima; es la política que se hace desde la estima al otro", ha apostillado.

PUBLICIDAD

"ESPERANZA, DIGNIDAD Y VALENTÍA" DE LOS VALENCIANOS

Por su parte, Baldoví ha llamado a votar a Compromís-Front Valencià porque es la "única papeleta que reúne toda la esperanza, toda la dignidad y toda la valentía de los valencianos y valencianas". Por ello, ha exclamado, "el 29 de noviembre nadie se puede quedar en casa" porque "nos jugamos la vida".

PUBLICIDAD

"No son unas elecciones más. Son las elecciones probablemente más importantes desde que recuperamos la democracia. Son las elecciones en las que jugamos el estado de bienestar que todos hemos conocido hasta ahora. Los bárbaros han perdido la vergüenza", ha comentado.

En este punto, ha lamentado que la Comunitat Valenciana "sufre cada día" los "recortes" y la "corrupción" del Partido Popular y Vox. "Dicen abiertamente, cuando se les escapa, que pasarán la motosierra sobre nuestros derechos y sobre nuestras libertades que tantos y tantos y tantos sacrificios costaron para conseguir. A los valencianos ninguno nos tiene que decir ni contar lo que pasa cuando gobiernan la derecha y la extrema derecha", ha resaltado el síndic de Compromís.

PUBLICIDAD

Y ha insistido: "nosotros ya los estamos sufriendo cada día, sufrimos su negligencia criminal que causó 234 muertos el día de la dana". "Nosotros ya hemos sufrido su negacionismo y su irresponsabilidad", ha añadido.

Según ha recalcado, en la Comunitat Valenciana "no hay excusa", ya que hay una papeleta que "abraza todos los colores" y "representará los intereses valencianos". "Esta papeleta tiene un nombre, Compromís-Front Valencià", ha apostillado.

PUBLICIDAD

Baldoví ha cerrado el acto aseverando que "los valencianos no necesitamos que nadie nos explique qué pasa cuando gobiernan PP y Vox" porque "ya conocemos sus recortes, su corrupción y su negacionismo, pero tenemos una arma poderosa para impedirlo: nuestro voto".

Y ese voto, tal como ha pronunciado, "no puede ser solo para frenar a la derecha, tiene que ser a favor de un gobierno al que no le tiemblen las piernas para hacer frente a los especuladores, limitar los alquileres y subir los salarios". "Las viviendas son para las familias, no para las multinacionales ni para los fondos buitre", ha agregado.

PUBLICIDAD

Baldoví ha finalizado su intervención alentando a los valencianos y valencianas: "El 29 de noviembre nadie puede quedarse a casa. Tenemos una única papeleta que recoge toda la esperanza, toda la dignidad y toda la valentía, la de Compromís-Front Valencià".