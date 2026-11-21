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Redacción deportes, 21 nov (EFE).- La novena jornada del Torneo Apertura de la Liga Prime de fútbol sala dejó varios resultados destacados, aunque todavía queda pendiente el encuentro del líder, el Illes Balears Palma Futsal, que jugará el lunes frente al Inter JP Financial, que lo afrontará después de perder la final de la Copa Intercontinental ante el Sporting de Portugal, y el Jimbee Cartagena-Jaén Paraíso Interior, de este domingo a las 20:30 horas.

El Barça y ElPozo Murcia adelantaron sus respectivos compromisos por su participación en la Liga de Campeones. El conjunto azulgrana resolvió con autoridad su encuentro ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad (5-1), mientras que el equipo murciano cayó en una ajustada cita frente al Servigroup Peñíscola (4-3).

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El O Parrulo Ferrol consiguió una importante victoria en la pista del Magna Xota (2-3), que le permite mantenerse entre los mejores y acercarse a la clasificación directa para la Copa de España. Los navarros comenzaron por delante gracias a Vatamaniuc, que marcó antes de cumplirse el primer minuto, pero Malaguti y Novoa dieron la vuelta al marcador en apenas siete minutos. El encuentro mantuvo ese resultado hasta la segunda parte, cuando la expulsión de Vatamaniuc permitió a Jhoy ampliar la ventaja ferrolana. Aimar recortó distancias después de que el propio Jhoy estrellara un lanzamiento de diez metros en el poste, pero los visitantes conservaron una victoria que refuerza sus aspiraciones.

También volvió a sonreír el Viña Albali Valdepeñas, que puso fin a una racha de más de un mes sin ganar al superar por 4-2 al Noia Portus Apostoli. Juanan adelantó a los manchegos, aunque Macedo restableció la igualdad. Tras el descanso, Carlos Bartolomé, con dos tantos desde la distancia, encarriló el triunfo local. Dani Colón devolvió la emoción al encuentro, pero la expulsión de Di Fanti permitió a João Silveira establecer el definitivo 4-2.

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En otro de los encuentros de la jornada, el Sur Seeds El Ejido prolongó su buen momento como local con una victoria por 6-3 ante el Catgas Energia, que continúa sin conocer el triunfo en la competición. El equipo almeriense volvió a demostrar su fortaleza en su pabellón, donde ha conseguido cuatro victorias en cinco partidos, con el Barça como único conjunto capaz de llevarse los tres puntos.

Por su parte, el Quesos El Hidalgo Manzanares consiguió una importante victoria a domicilio ante el Wanapix Sala 10 de Zaragoza (2-4). El resultado agrava la situación del conjunto aragonés, que se hunde en la última posición de la clasificación con un solo punto y continúa sin encontrar la reacción necesaria para salir de la zona baja. EFE

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jmd/apa