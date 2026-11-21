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Sevilla, 21 nov (EFE).- El central brasileño del Betis Natan de Souza admitió, tras el 1-1 en el derbi contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán donde los locales igualaron en la prolongación, que el equipo se marcha "con una sensación mala, como de derrota", al considerar que perdieron dos puntos.

"Seguimos arriba (en la clasificación), estamos por encima de ellos, por encima de muchos equipos, y peleamos por la 'Champions'", manifestó en declaraciones a Dazn el zaguero verdiblanco, que fue elegido como el jugador más valioso del duelo de rivalidad sevillana.

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Preguntado por el fallo del portero Álvaro Valles en el gol de Kike Salas, al colársele el balón por debajo de las piernas, Natan arropó a su compañero y subrayó que "viene haciendo una gran temporada, ha ido a la selección (española) hace poco y un error no va a cambiar nada", además de que "ha hecho paradas fundamentales" para el Betis.

El brasileño también se alegró por el gol de su compatriota Antony dos Santos, quien anotó su primer tanto de la temporada. "Viene de algunos partidos un poco abajo, pero está trabajando mucho fuera y dentro del club. Hoy marcó. Ahora tenemos que trabajar para ganar el próximo partido", dijo en referencia al del martes de la Liga de Campeones en el campo del Slovan de Bratislava. EFE

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