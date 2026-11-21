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La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha apelado --en el mitin central de l'Horta Sud, celebrado esta noche en Torrent (Valencia)-- al voto de los jóvenes que "reclaman oportunidades para emanciparse, de los docentes y las familias que defienden la educación pública, de las personas mayores, de las mujeres que luchan por la igualdad y de quienes se movilizan para garantizar el derecho a una vivienda digna".

Morant también se ha dirigido a los miles de valencianos y valencianas que acompañan a las víctimas de la dana "en todo su dolor, en toda su rabia, pero también en toda su dignidad", y ha defendido que el Partido Socialista es la única opción política capaz de garantizar sus derechos".

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La candidata del PSPV-PSOE a la presidencia de la Generalitat ha reivindicado que el próximo 29 de noviembre "se decide si España continúa avanzando en derechos sociales o retrocede hacia un modelo de sociedad que pretende recuperar las desigualdades del pasado".

Y ha contrapuesto las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez con las posiciones de PP, Vox y Junts, que tumbaron las medidas para proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios. "El día en que el Gobierno de España puso encima de la mesa medidas para que no se desahuciara a las familias vulnerables, PP, Vox y Junts votaron que no", ha recordado, para añadir que "por eso Pedro Sánchez convocó las elecciones, para que los españoles elijan un Congreso que defienda sus derechos".

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La líder de los socialistas valencianos ha expresado su confianza en una victoria socialista en las elecciones generales de noviembre. "Vamos a ganar y vamos a gobernar", ha asegurado, para añadir que quiere presidir la Generalitat a partir de mayo de 2027 para asumir personalmente la responsabilidad de los problemas de los valencianos y valencianas.

"Yo quiero ser presidenta de la Generalitat para hacerme cargo. Y os prometo que voy a hacerme cargo de esta Comunitat, de su sanidad, de su educación", ha afirmado, contraponiendo ese compromiso a la actuación de Carlos Mazón durante la barrancada del 29 de octubre de 2024, que compareció "a última hora la noche para decir que habría muertos "y luego se fue a dormir la mona".

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La líder socialista ha cuestionado la "responsabilidad" de Feijóo en la situación política valenciana y ha recordado que fue el presidente del PP "quien presentó a Mazón como su apuesta para la Generalitat".

Por otra parte, ha criticado las dudas del PP sobre la candidatura de Juanfran Pérez Llorca y ha advertido: "Si Feijóo considera que Pérez Llorca no puede ser candidato, que no quiera para los valencianos y las valencianas lo que no quiere para él".

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"NUESTRA AYUSO ES CARLOS MAZÓN"

Morant también ha establecido un paralelismo entre la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid y la respuesta del Consell a la dana. Tras reivindicar las medidas de protección adoptadas por el Gobierno de Ximo Puig durante la crisis sanitaria, ha señalado: "Yo pensaba qué habría pasado si en vez de Ximo Puig hubiésemos tenido a Isabel Díaz Ayuso. Pues ya lo sabemos. Porque, desgraciadamente, el peor día de los valencianos teníamos aquí a nuestra Ayuso, que es Carlos Mazón".

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Por su parte, la candidata socialista al Congreso, Pilar Bernabé, ha reprochado a la candidata del PP y alcaldesa de València, María José Catalá, que "haya apartado a la ciudad de València, el cap i casal, de su área metropolitana y que mirara hacia otro lado cuando los municipios fueron golpeados por la dana".

"Es indecente que la alcaldesa no tendiese la mano al área metropolitana en los peores momentos", ha afirmado. Ante los alcaldes de los municipios afectados, Bernabé se ha comprometido a que València no vuelva a dar la espalda al área metropolitana cuando sea alcaldesa en mayo de 2027: "Eso no puede volver a pasar".

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"LA VERDAD SIEMPRE TIENE QUE GANAR"

Bernabé ha defendido que las ciudades "se juegan mucho" en las elecciones del 29 de Noviembre "porque marcará la vida de la ciudadanía y el modelo de ciudad de los próximos años. La candidata ha apelado a defender "la política útil, la de verdad, frente a la confrontación, el odio y las mentiras" y ha reivindicado la política de la verdad que practica el presidente Pedro Sánchez. "La verdad siempre tiene que ganar porque aquí en esta tierra, más que en ningún sitio, sabemos lo que se sufre cuando gana la mentira", ha añadido en referencia a la gestión del Partido Popular durante la dana.

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El secretario general del PSPV-PSOE de l'Horta Sud, Vicent Zaragozá, ha recordado su experiencia durante la dana, para agradecer el trabajo del Gobierno de España y de Pilar Bernabé en la movilización de recursos y ha contrapuesto esa actuación a la respuesta de la Generalitat.

"Gobernar es estar con quienes te necesitan cuando te necesitan", ha defendido, al tiempo que ha llamado a una amplia participación electoral porque "la democracia se construye participando y el futuro lo construimos entre todos y todas".

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El candidato socialista a la alcaldía de Torrent, Andrés Campos, ha trasladado a Diana Morant su convencimiento de que será la primera mujer presidenta de la Generalitat y devolverá "la dignidad" al pueblo valenciano. Tanto Campos como Zaragozá han hecho un reconocimiento al trabajo del exalcalde de Torrent, Jesús Ros.

Finalmente, la secretaria general de Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, ha denunciado "la normalización de los discursos de extrema derecha" y ha reivindicado el compromiso de las nuevas generaciones con la democracia, el feminismo, los derechos LGTBI y el acceso a la vivienda.