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Alicante, 21 nov (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha considerado que al popular Alberto Núñez Feijóo, de mitin este sábado en València, siente “vergüenza” del PPCV, partido del que ha recalcado que sigue sin designar candidato para las autonómicas de mayo de 2027.

La socialista ha hecho estas declaraciones en el acto electoral central de campaña en Alicante, que ha protagonizado junto a la secretaria de Organización del PSOE y al ministro de Hacienda, los valencianos Rebeca Torró y Arcadi España, ante un millar de cargos y militantes en el Colegio de Médicos alicantino, donde ha sido recibida al grito de ‘presidenta, presidenta’.

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Del mitin de Núñez Feijóo en València, ha señalado “que se ha ido a la plaza de toros donde aplaudió a Mazón y donde nos dijo aquello de que ‘en Alicante ya lo conocéis y ahora lo hará todo el mundo’” y ha proseguido que en 2027 el PSPV va ganará “al PP alicantino” de dirigentes como Eduardo Zaplana, Sonia Castedo, Toni Pérez, Luis Barcala y Juanfran Pérez Llorca, además de Mazón, del que ha lamentado que siga siendo diputado autonómico “para vergüenza de Feijóo y de todo el PP”.

"Si te da vergüenza sentarte con ellos y lo que ha sido el PPCV, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los valencianos y valencianas”, ha apuntado Morant, quien ha dicho del president que “se tiene que apuntar él a los mítines” del PP y que duda que la ciudadanía sepa “que tenemos a un señor que se llama Pérez Llorca de presidente de la Generalitat”.

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Para Morant, Núñez Feijóo demostró en el debate cara a cara con Sánchez que se dedica a decir “barbaridades” frente un presidente “que no entra en el barro” y sí se dedica a dar propuestas, un argumento que también ha mantenido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, quien también ha señalado que Sánchez es un “referente internacional” frente a un Feijóo que no sabe inglés y que, junto a Santiago Abascal, se ha dedicado a decir “muchas barbaridades” durante la campaña.

Ha apuntado que el programa electoral del PP carece de propuestas positivas sino que es “un catálogo de diferentes motosierras”, por ejemplo en educación donde dice que propone no estudiar la dictadura de Franco o en los derechos como la eutanasia, el ingreso mínimo vital o las lenguas cooficiales.

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha recordado que tal día como hoy se cumplen 26 años del asesinato de Ernest Lluch por ETA “porque defendía la palabra y el diálogo” y ha añadido que defendía que “la Sanidad era un valor universal y nada más”, lo que choca con los objetivos de la derecha.

Según el ministro, “votar a Vox es votar al PP y al PP es votar a Vox”, partidos que tienen en común “los insultos a los sindicatos, a los andaluces, soriano, al colectivo LGTBI y a los inmigrantes” frente a un PSOE que defiende subir pensiones y el SMI, que las mujeres no pierdan ningún derecho y que la vivienda sea un derecho, así como a la justicia fiscal, educación y sanidad públicas y a que “la democracia sea dialogo y no insulto”.EFE

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