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Santiago de Compostela, 21 nov (EFE).- El regreso de Moncho Fernández a Santiago marca el duelo que este domingo protagonizan Obradoiro y Girona en el Multiusos Fontes do Sar, donde el técnico gallego del equipo catalán será homenajeado por el club de su ciudad.

Será su primera visita a Sar tras catorce años en el Obradoiro, los últimos trece en la ACB, lo que le permitió fijar el récord de permanencia en un banquillo de la máxima categoría. Por eso, el de mañana no será un partido más ni para él ni para el Obradoiro, que le entregará la insignia de oro.

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“Compostela no es solo un sitio donde trabajé muchos años. Es mi casa, de donde soy y mi lugar en el mundo”, dijo en la previa el técnico santiagués del Girona, que sigue pendiente del estado físico del base estadounidense Mac McClung y el alero dominicano Jassel Pérez, sus referentes ofensivos.

“Hay un Girona con ellos en la pista y otro diferente cuando no juegan”, apuntó Diego Epifanio, el entrenador que la pasada temporada devolvió al Obradoiro a la élite y que ahora busca asentarlo en la máxima categoría.

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Su equipo no atraviesa su mejor momento. Encadena cuatro derrotas, ha bajado su rendimiento defensivo y sigue ofreciendo un pobre porcentaje desde la línea de tres puntos. Pese a todo eso, solo está a una victoria del Girona.

Para el partido de mañana, el técnico obradoirista prácticamente descartó al ala-pívot bielorruso Maksim Salash, fichado esta semana por la dirección deportiva para compensar el bajo rendimiento del nigeriano Efe Abogidi, uno de los refuerzos veraniegos llamado a tener un rol importante en el equipo.

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El partido, correspondiente a la novena jornada de la liga Endesa, comenzará a las 12:00 horas y será dirigido por el trío arbitral formada por Rafael Serrano, Jorge Martínez Fernández y Andrés Fernández. EFE

dmg/jpd