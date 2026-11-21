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Ceuta, 21 nov (EFE).- Miles de ceutíes han salido este sábado a la calle para exigir la vuelta a la normalidad con el retorno a su país de los miles de personas -unas 15.000 según el Gobierno ceutí- que permanecen en la ciudad cuatro meses después de la entrada masiva de migrantes.

La manifestación, convocada por el colectivo Mujeres Caballas -el mismo que convocó una movilización en Madrid-, se ha desarrollado bajo el lema "Porque Ceuta sigue esperando" y ha contado con el apoyo de participantes desplazados desde distintos puntos de la península como Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz.

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"Por una Ceuta fuera y unida" rezaba la pancarta principal que ha abierto la movilización, seguida por otra con el lema "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", que era portada, entre otros, por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP).

La manifestación ha recorrido las calles del centro de la ciudad hasta llegar, pasadas las 13.30 horas, a la Plaza de los Reyes, junto al edificio de la Delegación del Gobierno, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto.

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"No venimos a negar los pasos que se han dado, venimos a decir con serenidad y firmeza que no son suficientes y que tras casi cuatro meses desde aquel 30 de julio Ceuta sigue esperando soluciones duraderas, compromisos verificables y fechas que se cumplan", han dicho las convocantes en un comunicado.

"Nos gustaría saber qué respuesta se está dando a quienes permanecen aquí ya que las cifras globales no bastan si no explican qué está ocurriendo y qué falta por hacer", han lamentado.

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En el manifiesto han pedido una frontera "segura y eficaz", la implicación "efectiva" del Estado y de la UE en el control fronterizo, procedimientos "claros, recursos suficientes y plazos públicos para resolver cada expediente conforme a la ley" y una reforma de la legislación de Extranjería que "atienda nuestra realidad". EFE

(foto) (vídeo)