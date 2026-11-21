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San Sebastián, 21 nov (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, analizó este sábado la previa del encuentro ante el Racing de Santander, confirmó que el central Mamadou Sarr podría entrar incluso en el once titular tras superar su lesión y pidió calma en torno al canterano Dani Díaz.

"Estamos muy bien. Obviamente la lesión de Yangel Herrera es una mala noticia, pero todos los demás internacionales han vuelto y hemos trabajado con mucha intensidad y concentración", dijo este sábado en rueda de prensa el técnico turi urdin.

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"Sarr ha tenido un proceso de recuperación rápido y eficiente. Desde ayer está en el césped con los compañeros", agregó Matarazzo, que dijo que es "optimista" a la hora de que entre en la convocatoria, incluso, "es una opción para el once".

Respecto a la grave lesión de Ander Barrenetxea y las alternativas para cubrir su baja en el esquema, el estadounidense antepuso el estado anímico del jugador a las soluciones tácticas.

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"Lo primero es la persona y cómo le ha afectado en lo anímico -señaló-. Es lo primero en lo que pensé cuando conocí el diagnóstico. A partir de ahí tocó pensar en posibilidades para relevarle y hemos demostrado ser un equipo con capacidad para adaptarse a todas las circunstancias siendo conscientes de la calidad de Ander".

Cuestionado por el posible salto definitivo al primer equipo de Dani Díaz como sustituto natural del extremo donostiarra, Matarazzo elogió la evolución del extremo pero rebajó la euforia para proteger su crecimiento en el 'Sanse' de Ion Ansotegi.

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"Sé que su rendimiento ha generado una gran ola de apoyo y estoy muy feliz por su desarrollo, que responde también a la labor de Ansotegi y todo el cuerpo técnico del filial. Ander nos da mucho trabajo defensivo y puede jugar en las dos bandas o en línea de cinco, mientras que Dani actúa más por la derecha, tiene mucha profundidad y es más directo. Lo más importante es que siga jugando cada fin de semana y acumulando minutos; está en nuestro radar y su momento llegará", argumentó.

Por último, el entrenador txuri-urdin advirtió de las principales amenazas ofensivas del conjunto cántabro. "El Racing mantiene a sus jugadores muy juntos, combina mucho en corto con sus centrocampistas y bandas, tienen a Zabiri para correr al espacio en todas las direcciones. Tienen más futbolistas buenos arriba y tendremos que estar muy preparados", concluyó. EFE.

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pbl/is/jpd