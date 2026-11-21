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Redacción deportes, 21 nov (EFE).-Jorge Martín mantiene viva la esperanza de prolongar la lucha por el título mundial de MotoGP, aunque es consciente de que sus opciones pasan por una carrera prácticamente perfecta este domingo en el Gran Premio de Portugal.

El piloto madrileño terminó quinto en la prueba al esprint, un resultado que le permitió aprovechar parcialmente la caída de Marc Márquez, pero que no despejó las dificultades que tiene para llegar con opciones a la última cita del campeonato, en Valencia.

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Martín valoró con realismo sus posibilidades y reconoció que el podio está a su alcance, aunque ve mucho más complicado pelear por la victoria o la segunda posición. "No estoy muy lejos de ese podio. Es muy difícil, pero creo que puedo pilotar mejor que hoy. Verme, no me veo acabando primero o segundo, pero nunca se sabe. En peores plazas he toreado y lo hemos conseguido", explicó después de la carrera.

El madrileño admitió que el campeonato está "igual de vivo o menos vivo de lo que estaba el jueves", consciente de que necesita terminar primero o segundo y esperar un error del líder para aplazar la resolución del Mundial.

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Marc Márquez cuenta con 55 puntos de ventaja y tiene suficiente con sumar siete para proclamarse campeón.

El piloto de Aprilia también reconoció que la caída de Márquez cambió sus sensaciones durante las últimas vueltas.

"A dos vueltas del final daba el campeonato por perdido", señaló al recordar el momento en el que vio al líder por los suelos en la curva siete, bajo la lluvia. Un contratiempo que le devolvió una pequeña dosis de esperanza, aunque Martín sabe que necesitará mucho más que un buen resultado para mantener abierta la batalla por el título. EFE

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jmd/ism