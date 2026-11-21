21/11/2026 El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto de campaña en Salamanca ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN POLÍTICA PP

Guardar

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en un acto de campaña celebrado en Salamanca, que necesitan "todos los votos posibles para el Partido Popular" de cara a las próximas elecciones que se celebrarán el próximo domingo 29 de noviembre para poder acabar con el "nefasto gobierno de Pedro Sánchez".

El también presidente de la Junta de Castilla y León ha incidido en que los 'populares' no deben "confiarse" porque "no hay nada ganado". "No hemos llegado a la meta, hay que seguir dando pedales más fuerte y con más ganas, hasta el día 29", ha expresado.

PUBLICIDAD

En la misma línea, se ha dirigido a sus simpatizantes desde el escenario del salón de actos del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez el Charro de Salamanca para pedirles "un paso más, porque su trabajo va a marcar las diferencias en Salamanca".

El salmantino ha subrayado que el Partido Popular necesita "que no haya equívocos, que todos los votos que estén a su alcance voten al PP para conseguir el cambio el 29 de noviembre".

PUBLICIDAD

"Confiarse es perder", ha añadido, por lo que ha animado a los ciudadanos a "llenar las urnas de votos para el PP, para que España vuelva a funcionar con Feijóo". "Esta tierra va a ser decisiva en el cambio histórico del 29 de noviembre", ha finalizado a respecto.

Acompañado del presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo; la número uno al Congreso de los Diputados, Carmen Seguín; y el número uno al Senado, Bienvenido de Arriba, Mañueco ha reconocido que el PP de Salamanca "desde hace muchas décadas es un ejemplo para el PP de Castilla y León y el de España".

PUBLICIDAD

También ha recordado cómo ha influido el Gobierno de Pedro Sánchez en Salamanca, "estos ocho años", ha señalado, "la gestión de Sánchez ha sido nefasta".

En Salamanca, ha añadido, se conoce "bien su agravio y sectarismo, y tenemos muchos ejemplos como la Ruta de la Plata olvidada, la electrificación a Fuentes de Oñoro sin terminar o las frecuencias de los trenes a Madrid, sin atender".

PUBLICIDAD