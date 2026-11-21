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Madrid, 21 nov (EFE).- Este sábado es una jornada de lluvia en media España, con avisos amarillos en provincias de Castilla y León, Extremadura y Galicia, y con temperaturas bastantes suaves sobre todo en la mitad sur peninsular. En ciudades como Ciudad Real, Alicante, Huelva o Badajoz las máximas rondan los 20 grados.

El tiempo hoy está dominado por la circulación atlántica y la entrada de varios frentes por el noroeste, lo que ha provocado predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte de la península y de intervalos nubosos en la mitad sur y en Baleares.

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La tendencia, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es que se cubra también en el cuadrante suroeste al final del día.

La lluvia era ya protagonista desde primeras horas. Así, en el mapa de avisos meteorológicos aparecen ocho provincias marcadas en amarillo (peligro bajo): León, Salamanca, Zamora, Cáceres, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. En general, la previsión es que en estas la precipitación acumulada en 12 horas sea de 40 litros por metro cuadrado.

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En amarillo también están A Coruña y Lugo, pero su litoral por fenómenos costeros. La costa asturiana lo estará a partir de las 22:00 horas, con viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora.

En Navarra el aviso -también amarillo- es por viento, en concreto para la vertiente cantábrica, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

Aunque en la mayoría de ciudades de la mitad norte las máximas no superarán los 15 grados, sí lo harán las del sur. Por ejemplo, en Granada la previsión es que los termómetros alcancen los 25 grados, en Murcia los 24, en Alicante los 22 y en Almería y Ciudad Real los 20.

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Más calor hará en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria se llegará a los 25 grados y en Santa Cruz de Tenerife a los 26.

No obstante, pese a estas temperaturas suaves, se registrarán mínimas por debajo de los 10 grados en muchos puntos de la península: 6 grados en Ciudad Real, 7 en Ávila y en Cuenca y 8 en Burgos, en Lugo y en Pamplona.

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Mañana domingo habrá algunos cambios. Las lluvias ya no serán protagonistas de la jornada y se esperan cielos mayormente despejados, aunque el ambiente será más frío y habrá más viento.

Se prevé una tendencia a la estabilidad en la península debido a la llegada de las altas presiones. No obstante, a primeras horas aún predominará un ambiente nuboso, con precipitaciones débiles y dispersas en amplias zonas del territorio que tenderán a cesar hasta quedar unos cielos poco nubosos o despejados.

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Se prevé que la nubosidad sea más persistente en el cuadrante noroeste, especialmente en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, donde los chubascos ocasionales se mantendrán casi todo el día.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, incluso notablemente en el sur de La Mancha y en el entorno de las Béticas; únicamente en el valle del Ebro y en los litorales del este y sureste se prevén ascensos.

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Las mínimas descenderán en casi toda la península, salvo en los litorales mediterráneos, donde se mantendrán sin cambios, y Baleares, donde subirán; los descensos serán notables en la meseta norte. Las mínimas se darán al final del día en amplias zonas.

En Canarias, las máximas bajarán en general y las mínimas se mantendrán con pocos cambios, aunque con ascensos en las islas orientales.

Predominará el viento moderado de componente oeste en la península y Baleares; en el suroeste, flojo.

Se prevé que alcance intensidad fuerte con rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico, del norte de Galicia y del Mediterráneo y en Baleares; también se esperan rachas muy fuertes en el tercio este y en montañas del centro y sur. El viento comenzará a amainar a partir de la tarde. EFE

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(foto) (vídeo)