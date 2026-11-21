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Roma, 21 nov (EFE).- Los jugadores de la Serie A, además de los árbitros, entrenadores y aficionados, lucen durante la duodécima jornada de campeonato una marca roja pintada en el rostro, con el objetivo de apoyar una campaña contra todas las formas de violencia y abuso contra las mujeres.

Los terrenos de juego se tiñeron de rojo para promover la décima edición de la campaña 'Una tarjeta roja a la violencia', impulsada por la Lega Calcio Serie A y WeWorld contra la violencia hacia las mujeres.

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Numerosas personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y la cultura también renovaron su apoyo a la campaña y difundieron mensajes a través de sus redes sociales.

Además, uno o varios sectores de las gradas de todos los estadios estarán dedicados a esta iniciativa y se invitará al público asistente a pintarse una marca roja en el rostro.

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"La Liga Serie A lleva diez años en primera línea de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y, coincidiendo con el Día Internacional y con la 12.ª jornada del Campeonato, renueva con determinación su compromiso para combatir cualquier forma de abuso y maltrato contra las mujeres", declaró Ezio Simonelli, presidente de la Serie A.

El símbolo de la campaña, la etiqueta #unrossoallaviolenza, hace referencia a la tarjeta roja y pretende transmitir un mensaje de apoyo a todas las mujeres víctimas de abusos. EFE

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