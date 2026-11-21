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Turín (Italia), 21 nov (EFE).- Los franceses Theo Arribage y Albano Olivetti se clasificaron este sábado para la final de dobles de las Finales ATP de Turín tras batir por 7-6 (10), 6-7 (7) y 10-7 a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz y se enfrentarán el domingo, en la lucha por el título, al salvadoreño Marcelo Arévalo y al croata Mate Pavic.

El duelo entre dos de las parejas más en forma del circuito fue muy igualado, resuelto al final en un superdesempate después de que se repartieran cada pareja un set, también tras sendos 'tie-break'.

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La primera manga cayó de lado de los franceses, que se la adjudicaron en cuarenta y ocho minutos, mientras que el segundo parcial fue para los alemanes, que lo cerraron en cincuenta y seis minutos.

En el superdesempate, también muy equilibrado, los alemanes demostraron más acierto al comienzo, pero sucumbieron tras ser remontados por los franceses, debutantes en el torneo y primera pareja íntegramente del país en clasificarse para las Finales ATP desde Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut en 2021.

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La pareja lidera el ránking este año en partidos ganados (58) y títulos conquistados, con seis: Auckland, Montpellier, Dallas, Halle, Mallorca y Basilea.

Los galos se enfrentarán en la última instancia del torneo contra Arévalo y Pavic, con quienes perdieron por 7-6 (7) y 6-4 en su primer partido en la competición, pese a que luego se consiguieron clasificar a semifinales después de ganar los otros dos partidos.

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Por su parte, los germanos se quedaron a las puertas de clasificarse a la final por segunda vez en su carrera, en su tercera participación en la también conocida como Copa de Maestros.

En 2024, ganaron el título precisamente contra Arévalo y Pavic. EFE

(foto)