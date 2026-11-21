Guardar

Murcia, 21 nov (EFE).- Un total de 49 personas de nacionalidad argelina, entre ellas 38 hombres adultos, una mujer y diez menores varones, han sido localizadas tras detectarse una embarcación dedicada al tráfico ilegal de personas en las inmediaciones de la cala de los Dentoles, a las 07:05 horas de este sábado.

Tras el avistamiento, ha sido activado un dispositivo de búsqueda para localizar a sus ocupantes, según ha informado a EFE la Delegación de Gobierno en Murcia.

PUBLICIDAD

Los efectivos desplegados consiguieron encontrar a las 49 personas, que serán puestas a disposición de la Policía Nacional para iniciar los trámites correspondientes.

Según el protocolo habitual establecido para estos casos, se abrirán los respectivos expedientes de devolución, una vez que los migrantes queden bajo la responsabilidad de las autoridades policiales competentes.

PUBLICIDAD

Esta patera se suma a otra detectada a la 1:45 a 21,87 millas náuticas del Monte de las Cenizas, con 47 personas (39 hombre, 1 mujer y 7 menores). Uno de los varones ha tenido que ser hospitalizado por una herida en el costado. EFE