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Madrid, 21 nov (EFE).- El jugador del Celta Iago Aspas jugó este sábado su último partido en el Santiago Bernabéu, que acabó con derrota de su equipo ante el Real Madrid por 2-1, antes de su retirada a finales de la presente temporada después de diecisiete campañas en el club vigués.

En los prolegómenos, Aspas no salió a calentar con el resto de sus compañeros, algo que sorprendió, pero al inicio del encuentro estuvo presente en el homenaje a Jesús de Miguel junto a sus familiares y ataviado con la equipación del conjunto celeste.

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Fue en la segunda parte cuando salió a la banda derecha del Santiago Bernabéu para calentar y en el minuto 76 entró al terreno de juego para sustituir al autor del único tanto del Celta, Pablo Durán.

Tras su paso por el filial del Celta durante tres temporadas (2006-2009), ascendió al primer equipo en 2008 donde permaneció hasta el 2013, momento en el que puso rumbo al Liverpool donde estuvo la temporada 2013-2014 y la siguiente lo hizo en Sevilla.

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En 2015 vuelve a Balaídos, la que fue su casa y permanece en el club hasta la actualidad. Asumió el brazalete en el verano de 2023 tras la salida de Hugo Mallo, coincidiendo con el año del Centenario del club.

En octubre de 2026, el delantero de Moaña habló sobre su último año en el fútbol profesional, afrontando la recta final de su carrera como capitán celeste.

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Este sábado jugó su último partido en el Santiago Bernabéu y lo hizo durante quince minutos en la derrota del Celta por 2-1.

Durante su carrera, ha marcado 223 goles en su etapa en el Celta de Vigo y cinco ante el Real Madrid, cuatro en LaLiga y uno en Copa del Rey. EFE

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