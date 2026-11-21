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Madrid, 21 nov (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado el aviso amarillo por lluvias en zonas de ocho provincias españolas.

Aparecen en el mapa de avisos meteorológicos de la Aemet puntos de León, Salamanca y Zamora, como Bierzo, meseta salmantina y Sanabria, en los que la precipitación acumulada en 12 horas será de 40 litros por metro cuadrado.

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En Extremadura el aviso amarillo -peligro bajo- es para el norte de Cáceres, con una precipitación acumulada igual que en las provincias de Castilla y León.

En Galicia, tanto A Coruña, como Lugo, Ourense y Pontevedra aparecen en amarillo por lluvias. En la montaña de Orense, Valdeorras o interior de A Coruña, la Aemet indica que la precipitación acumulada en 12 horas será de 40 litros por metro cuadrado.

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En la comunidad gallega, además de por lluvias, están en amarillo por fenómenos costeros el noroeste y oeste de A Coruña y A Mariña en Lugo, con una previsión de viento del oeste o suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora.

La Comunidad Foral de Navarra también tiene un aviso en amarillo pero viento. En concreto, en la vertiente cantábrica, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

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Estos avisos meteorológicos estarán activados prácticamente toda la jornada, según la Aemet. EFE