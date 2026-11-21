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Cartagena, 21 nov (EFE).- La plantilla del Fútbol Club Cartagena, equipo que milita en el Grupo 2 de Primera RFEF con el objetivo de ascender a Segunda División, denuncia que acumula retrasos de casi tres meses en el ingreso de sus nóminas y que, además, no tienen acceso al material necesario para la práctica de su actividad y de los servicios médicos precisos.

La entidad presidida por Alejandro Arribas sigue sin cumplir con lo estipulado y sus jugadores pusieron en mano de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) su situación, la cual fue hecha pública por este sindicato a través de un comunicado.

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El caso afecta igualmente a los técnicos de la primera plantilla, a los chicos de la cantera blanquinegra y a los trabajadores del club, tal y como reveló la AFE, cuya intermediación agradecen en un comunicado.

Una parte mayoritaria de los jugadores y empleados acumula retrasos en la percepción de sus emolumentos desde el mes de septiembre, existiendo algunos casos en los que el impago está próximo a los tres meses, "circunstancia que, por sí sola, resulta profundamente preocupante", se lee en la nota difundida.

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"No obstante, más allá del retraso en los pagos, lo que genera una inquietud aún mayor son las condiciones en que vivimos en nuestro día a día -falta de material, estado de los campos, ausencia de médico, carencia de provisiones en los viajes...- Esta incertidumbre sostenida en el tiempo está teniendo un impacto significativo y negativo en todos nosotros y nosotras, tanto a nivel profesional como personal", exponen los afectados, que apuntan que la propiedad le transmite que esta situación está próxima a revolverse y llegar a una solución satisfactoria. "Es lo que todos queremos pero nuestra situación es límite y necesitamos que sea conocida por todos", cuentan.

"Queremos subrayar que esta situación trasciende a lo estrictamente deportivo. La falta de ingresos está provocando dificultades reales para afrontar compromisos básicos del día a día como el pago de alquileres o hipotecas, la manutención y otras necesidades esenciales. Se trata de una realidad compleja que afecta directamente a la estabilidad de nuestras familias", se quejan.

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"A pesar de todo ello, queremos dejar claro que la plantilla continúa trabajando con el mayor compromiso y respeto hacia el club, sus valores y su historia. Cada entrenamiento y cada partido son afrontados con la máxima profesionalidad, siendo plenamente conscientes de lo que representa defender este escudo", añaden.

"Del mismo modo, queremos dirigirnos a nuestra afición. Sabemos lo que significa este club para la ciudad y para todos vosotros y vosotras y queremos que sepáis que, pese a las dificultades, no dejamos de luchar para alcanzar los objetivos y estar a la altura de lo que el Fútbol Club Cartagena merece. Vuestro apoyo es, ahora más que nunca, fundamental y agradecemos vuestras constantes y diarias muestras de cariño y respaldo", se lee también en el comunicado en alusión a la hinchada blanquinegra.

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"Por todo lo expuesto, solicitamos a la dirección del club que tome las medidas necesarias para resolver esta situación con la mayor celeridad posible, aportando soluciones concretas y, sobre todo, certidumbre. Confiamos en que se puedan encontrar vías que permitan restablecer la normalidad y garantizar unas condiciones dignas para todos los y las profesionales que formamos parte de esta entidad", apostillan los miembros de la plantilla y los trabajadores en "un comunicado que nace desde el respeto pero también desde la responsabilidad de defender nuestros derechos y nuestra dignidad".

Por último, agradecemos el apoyo constante de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), pendiente en todo momento de nuestra situación y trabajando para encontrar una solución satisfactoria. EFE

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