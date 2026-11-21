Guardar

Huelva, 21 nov (EFE).- La película chilena ‘Después de Elena’, coproducida con Colombia e Italia, ha ganado el Colón de Oro de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que ha premiado a un drama familiar atravesado por la comedia negra dirigido por Shawn Garry.

Se trata de una cinta protagonizada por Alfredo Castro que aborda la convivencia forzosa de un viudo de 70 años con sus tres hijos adultos tras el fallecimiento de su esposa.

PUBLICIDAD

Shawn Garry es director, productor y guionista chileno. Su primera película fue ‘Desierto Sur’ (2008), ganadora del Premio del Público en el 56 International Filmfestival Mannheim-Heidelberg. EFE

fcs/ie

(Foto)