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Madrid, 21 nov (EFE).- La Defensora del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, ha condenado este sábado los asesinatos por violencia de género de dos mujeres: el 12 de noviembre en la localidad asturiana de Gijón y el 18 de noviembre en Parla (Madrid).

En una nota de prensa, la defensora ha trasladado el cariño y apoyo de la institución a las familias de las mujeres asesinadas, a sus allegados, "y muy especialmente a los tres menores de edad que han perdido a sus madres".

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Jiménez-Becerril también ha expresado su preocupación por la mujer que resultó herida de gravedad en Villarejo de Salvanés (Madrid) y que la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia de género. La Defensora le ha desea una pronta recuperación.

"En menos de una semana han asesinado a dos mujeres. Detrás de cada cifra hay una mujer que tenía toda una vida por delante y una familia rota para siempre, pienso sobre todo en sus hijos, en lo que están viviendo y en el apoyo que van a necesitar", ha señalado Jiménez-Becerril.

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La defensora ha pedido a quien sufra violencia o la vea a su alrededor, "que no calle, nadie tiene que pasar esto en soledad".

"Y a quienes sepan que una mujer está sufriendo violencia, les pido que la escuchen, acompañen y ayuden a buscar apoyo", ha añadido.

La responsable de la institución ha recordado que los hijos de las mujeres asesinadas también son víctimas de la violencia de género. Por eso, necesitan protección, atención y apoyo de forma inmediata y continuada.

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En 2024, el Defensor del Pueblo presentó el informe 'Violencia vicaria de género. Las otras víctimas", en el que formuló recomendaciones para mejorar la protección y la atención a los menores desde la institución. EFE