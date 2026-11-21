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Redacción Deportes, 21 nov (EFE).- La esquiadora albanesa Lara Colturi, con tan solo 20 años, consiguió este sábado su primera victoria en el eslalón de esquí alpino en el Campeonato del Mundo de Gurgl (Austria), donde ha superado a las suecas Sara Hector y Anna Swenn Larsson.

Colturi ha firmado un tiempo total de 1:45.47, con el que ha aventajado en 27 centésimas a las suecas Sara Hector (1:45.74) y en 30 a Swenn Larsson (1:45.77), segunda y tercera, respectivamente.

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La esquiadora albanesa construyó su triunfo la segunda manga, de manera que, tras marcar el segundo mejor registro en la primera bajada, con 51.94 segundos, ha completado la siguiente en 53.53, el tercer mejor tiempo de esa manga.

Swenn Larsson, que había terminado la primera manga en cabeza, no ha podido mantener su ventaja y ha cedido finalmente hasta la tercera posición. Por su parte, Sara Hector ha protagonizado una destacada remontada para hacerse con el segundo puesto.

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Con esta victoria, Colturi suma su primer triunfo en una Copa del Mundo y se coloca líder en solitario de la clasificación general con 48 puntos de diferencia sobre la alemana Emma Aicher. EFE