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Vic (Barcelona), 21 nov (EFE).- Junts per Catalunya se ha rodeado este sábado de sus cargos municipales en Vic (Barcelona), uno de sus feudos, para defender que la "voz" de Cataluña se haga escuchar en Madrid tras las elecciones del 29N con medidas como una nueva ley del padrón.

"Somos una voz que solo sirve a Cataluña", ha proclamado la candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, en un acto en la plaza dels Sants Màrtirs con unas 500 personas, con alcaldes, concejales y las primeras espadas del partido.

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Nogueras ha sostenido que es responsabilidad de los partidos catalanes poner a "Cataluña en el centro", y no "las siglas o las sillas".

"No soportan que no nos callemos, que no nos puedan comprar y que no nos puedan asustar, y que aún estemos aquí.¡Que se acostumbren!", ha dicho.

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Antes de Nogueras, han intervenido diversos cargos de Junts que han puesto en valor medidas negociadas esta legislatura, como la ley contra la multirreincidencia o la recuperación de competencias sobre secretarios e interventores.

El alcalde de Vic, Albert Castells, ha pedido que las ayudas sociales sean para "quien trabaja" y ha señalado que su ciudad ha crecido "un 70%" los últimos años, con 110 nacionalidades diferentes: "No podemos empadronar a nadie más sin una situación administrativa regularizada".

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Un tema sobre el que también ha alertado la alcaldable por Lleida, Violant Cervera, que ha señalado que los ayuntamientos necesitan saber cuántos vecinos tienen para poder dimensionar los servicios públicos.

Nogueras ha recogido el guante: "La ley está hecha y la llevaremos a aprobar esta legislatura".

Ha sellado el compromiso el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha mantenido que se necesita una ley que recoja "exactamente quién vive en Cataluña" y, ante el 29N, ha llamado a la movilización.

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"Dediquémonos a pasar el rastrillo", ha animado Turull, y ha añadido que, si Junts tiene fuerza, "no habrá un elefante en la habitación" llamado Cataluña, sino "un ejército de elefantes". EFE

(foto)