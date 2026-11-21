Madrid, 21 nov (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, sentenció que "la historia del fútbol está llena de gente como" Carlos Espí, "decisiva sin jugar muchos minutos", tras la victoria de su equipo ante el Celta de Vigo (2-1) en LaLiga EA Sports con un gol del español para culminar la remontada.
"La historia del fútbol está llena de gente como él, que es decisiva sin jugar muchos minutos. No podríamos estar más felices con él, y creo que él está feliz de estar en el Madrid, sabe que está evolucionando como jugador, que tiene el respeto de su entrenador y sus compañeros y también de sus aficionados. Está feliz y espero tener oportunidades de darle también partidos desde el inicio", añadió el portugués.
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"Hay jugadores con características específicas. No quiero decir que Carlos no jugará de titular, no quiero decir que no puede jugar 90 minutos, pero por el estilo de juego que el equipo tiene, más asociativo, de movimientos profundos de los atacantes, Carlos es un jugador del área. Cuando nosotros estamos dominando, un adversario que solo defiende y ya no tiene el balón, nosotros a presionar y a recuperar, ese tipo de juego es terrible. Es un chico que tiene una calidad en el área, de cabeza, bien de espaldas, que ataca primer y segundo palo, muchísimas cualidades de jugador del área", destacó.
Se quitó méritos en el nivel que está demostrando con el equipo blanco, con el que ha anotado cuatro goles: "El entrenador portugués del Levante [Luís Castro] ha sido más importante de su carrera que yo, lo ha ayudado a crecer, lo ha metido en un nivel de juego que ha permitido que, cuando nosotros necesitábamos un jugador referencia, de área, me metan cinco nombres en la mesa y uno de ellos sea Carlos. Yo me limito a ayudarlo a crecer un poco más, a motivarlo para un rol que no es fácil, que es sentir que no inicia los partidos, que cuando entra, entra siempre en situaciones críticas, pero crédito mío o poco o nada".
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Preguntado por su compatibilidad con Mbappé en el once, mostró sus dudas: "Puedo, pero cuando perdemos balón, yo que estoy ahí, en la línea, tengo que entrar en el campo en transición y pegarle una hostia a alguno. Jugar con dos atacantes puros significa que tus alas tienen que defender muy bien por dentro, y Diomande, Vinícius, Arda un poquito, Brahim un poquito, pero con las características de nuestros alas no estamos hechos para jugar en un 4-4-2 puro".
"Es más complicado de lo que vosotros podéis pensar, es más fácil para el aficionado, para vosotros, la realidad es un poco más difícil. Si hoy marcamos a 15 minutos del final, creo que no ganamos. Faltaban cinco minutos, con lo que estaba en campo, con gente que te esconde el balón, te gana una falta ahí arriba, un poco más de tiempo, consigues controlar el partido más por inercia que por la estabilidad que tienes en el campo. Para mí, el 4-4-2 puro, los alas tienen que defender por dentro, no hay otra opción", apuntó.
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De quien sí anticipó su titularidad ante el PSV fue de Vinícius, suplente ante el Celta: "Para que no tengáis tanto que hablar ahora, voy a ser un chico malo y acabo ya con la historia: titular el martes". EFE
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