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Madrid, 21 nov (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, reconoció haber "visto gente en sufrimiento físico, que no estaba a tope" en rueda de prensa tras la victoria de su equipo ante el Celta de Vigo (2-1), con remontada in extremis gracias a un tanto de Carlos Espí en el minuto 85.

"He visto gente en sufrimiento físico, gente que no estaba a tope, gente que se ha superado y que ha ido a encontrar fuerzas en la mentalidad, en el grupo, en la voluntad de ganar. No es una bebida isotónica al descanso que les vaya a dar energía, es el grupo, un grupo de amigos que quiere ganar y que ha sabido ganar en la dificultad", añadió, destacando la actitud del equipo.

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"Después de hacer el segundo gol y estar en el campo con un equipo completamente desequilibrado, con Arda y Jude físicamente destruidos, un equipo que en esos 10 minutos ha sabido ser equipo, trabajar. Estoy un poco frustrado, porque quiero jugar más y mejor, pero al mismo tiempo estoy orgulloso del grupo que son, han sacado tres puntos importantes", apuntó.

Reconoció la dificultad del partido: "Yo pensaba que sería un partido complicado. No tan complicado, no de ganarlo como lo hemos ganado, pero complicado. Un buen equipo que no ha tenido jugadores internacionales, a lo mejor Moriba, no sé, pero que ha trabajado junto, se ha preparado para este partido. Del otro lado, un equipo que uno llegó el martes, otro el miércoles, otro el jueves, uno no ha dormido, otro ha estado en un avión 12 horas, siempre complicado".

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Además, destacó que la remontada no debe convertirse en una costumbre: "Hay un día que no vas a remontar, obviamente que sí. Después tienes otro tipo de riesgos, como hemos tenido hoy, después del 2-1 el Celta intenta igualar, no tenemos más cambios para hacer y tenemos en el campo cuatro atacantes puros y dos jugadores de centro de campo que también ellos son ofensivos. Hoy quería un sexto cambio para sacar a Kylian o a Arda y meter a Tchouaméni, pero no existía".

"Lo ideal es ganar desde el primer minuto bien. Hoy no, el primer balón lo ha tenido Konaté y hace un pase al recogepelotas. He tenido un 'feeling' de que la gente no estaba al 100 % de concentración. Si miramos a los grandes equipos que jugaron hoy, el Arsenal, City, Chelsea, Bayern no ganan, el Oporto ganó en penaltis contra un equipo de Tercera, es difícil. Después, lesiones importantes, gente que viene de las selecciones con cambios de rutina, acumulación de fatiga... Son períodos difíciles. Yo prefiero tener ahora tantos partidos, esta acumulación, que tenerlos fuera, sin tener ningún control sobre ellos. Los puntos de hoy son puntos de oro", sentenció.

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También señaló los silbidos de la afición del Bernabéu: "Yo no estaba haciendo una crítica, no lo haré nunca, los aficionados son el club, son soberanos, pero es más fácil jugar con apoyo que jugar contra tu estadio. Si juegas fuera de casa, perfecto, es un estímulo, pero jugar en tu casa es más complicado. Hay que saber jugar con esa situación. No ayuda, pero hay que saber jugar. Es una característica del jugador del Real Madrid, saber gestionar ese tipo de presión, no tener miedo de continuar jugando, de arriesgar. Ellos han tenido esa fuerza".

Terminó haciendo referencia a los actos institucionales del club: "Quería dar un abrazo gigante a la familia de Jesús, que ha estado, he tenido el impulso de ir a saludarles, no he querido, pero solo de mirarlos me viene el dolor al corazón. Desde aquí un abrazo grande a su familia. Como entrenador del Real Madrid, es un honor muy grande que uno de mis directivos sea no el deportista Rafa Nadal, pero la persona Rafael Nadal, es un orgullo muy grande". EFE

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