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Almería, 21 nov (EFE).- La película 'Iván & Hadoum', del director almeriense Ian de la Rosa, ha conseguido tres galardones en la clausura del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), donde su responsable ha reivindicado el talento andaluz y la diversidad, mientras 'Yo no moriré de amor' ha obtenido el premio principal de ópera prima y 'Matar a un oso', 'Celeste' y 'El castillo' han destacado en televisión.

Dentro del Certamen Nacional de Largometrajes Ópera Prima, De la Rosa ha recibido el Premio Cosentino a la Mejor Dirección y el Premio Especial del Jurado a la Mejor Ópera Prima, mientras Silver Chicón ha sido distinguido con el Premio Eduardo Fajardo al Mejor Actor.

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"Esta película está hecha por un director andaluz, con parte del equipo andaluz, rodada en Almería, con acento almeriense, que es algo que no se suele ver", ha afirmado el cineasta al recoger su reconocimiento.

El director ha defendido el trabajo de los profesionales andaluces frente a los estereotipos: "No somos ni unos vagos, ni unas garrapatas", y ha dedicado el premio a los trabajadores de los almacenes agrícolas de Almería. También ha advertido contra la censura: "Esta película, 'Iván & Hadoum', si se instala la censura, jamás podría hacerse".

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Silver Chicón, que recibía su primer premio, lo ha dedicado a las personas trans fallecidas y a quienes lucharon por sus derechos. "Las personas trans siempre hemos existido, seguiremos existiendo, no nos vamos a ningún lado", ha proclamado.

El premio al Mejor Largometraje Nacional Ópera Prima ha recaído en 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute, quien ha reivindicado la necesidad de mejorar los cuidados de las personas dependientes. "Las familias necesitamos más recursos para cuidar de nuestros familiares y que tengan una vida digna", ha señalado la directora, que ha dedicado el reconocimiento a la asociación Marea de Residencias.

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El palmarés cinematográfico se completa con el premio al Mejor Guion para Aina Clotet y Valentina Viso por 'Viva', el de Mejor Actriz para Alba Sáez por 'Corredora' y el primer premio a la Mejor Ópera Prima Documental para 'Mudras, bailando hilos invisibles', de María Salgado Gispert.

En el Certamen Nacional de Series de Televisión, 'Matar a un oso', de Movistar Plus+, ha sido elegida Mejor Serie Dramática, mientras 'Celeste', también de esta plataforma, ha obtenido el premio a la Mejor Serie de Comedia por su segunda temporada.

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'El castillo' ha sumado tres reconocimientos: Mejor Miniserie y premios interpretativos para Valentina Vidal y Raúl Arévalo. Vidal ha recordado su sueño de desarrollar una carrera como actriz en España cuando todavía vivía en Colombia: "Esto creo que es una materialización de esos sueños".

En las categorías dramáticas, Teresa Riott ha ganado el premio a Mejor Actriz por 'El inmortal' y Vicente Romero el de Mejor Actor por 'La nena'. Virginia Yagüe y Hernán Cofa han sido distinguidos como mejores creadores por 'Pura sangre'.

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En comedia, Malena Alterio ha obtenido el premio de interpretación femenina por 'Cochinas', Pol López el masculino por 'Celeste' y Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo el de mejores creadores por 'Cochinas'. 'La promesa' ha conseguido los galardones a la Serie Más Popular y Mejor Serie de Emisión Diaria.

Carles Porta ha sido reconocido como mejor creador de miniserie por '33 días', mientras 'Valle salvaje' ha recibido el Premio de Honor del Certamen Nacional de Series.

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La gala, presentada por Cayetana Guillén Cuervo, ha celebrado el 25 aniversario de FICAL y ha homenajeado a Paula Echevarría y Tom Berenger con los premios Almería Tierra de Cine. EFE

mma/fp