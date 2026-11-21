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Santiago de Compostela, 21 nov (EFE).- La pianista gallega Isabel Dobarro homenajeará a la compositora y musicóloga Marisa Manchado, fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con la pieza manuscrita 'Toda la vida por delante' que esta les regaló a ella y a su pareja, el músico Rubén Torres, por el día de su boda.

Dobarro relata en 'Foro de Investigaciones Musicales' que ambas trabajaban juntas en esa obra durante las semanas previas al siniestro de cara a una grabación prevista para diciembre y que conversaron sobre ella apenas tres días antes de su muerte.

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En una emotiva carta de despedida, la gallega señala que con la interpretación de esa obra le rendirán homenaje para recordar "lo que era el amor de verdad".

Dobarro ensalza la figura de Manchado como una "pionera y brújula, faro en las difíciles aguas de la invisibilización histórica" dentro de la musicología feminista, gracias a cuya labor conoció la obra de creadoras como Marianna von Martínez, Clara Wieck o María Rodrigo.

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Asimismo, Dobarro evoca sus cafés, llamadas y proyectos truncados y se compromete a seguir reivindicando cada día el "compromiso, coherencia, valentía y genialidad" de Manchado.

Nacida en Madrid en 1956, Marisa Manchado desarrolló una extensa trayectoria con más de 150 obras que abarcaron la música pedagógica, de cámara, vocal, sinfónica, electroacústica y la ópera, con títulos como 'El cristal de agua fría' y 'La Regenta', por la que fue distinguida con el Premio Nacional de Música 2024 en la modalidad de composición.

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Paralelamente, ejerció una intensa labor docente, investigadora y divulgadora en torno a la música y el feminismo, y fue compiladora de 'Música y mujeres, género y poder', considerado el primer libro en España que vinculó la investigación musical con la teoría feminista.

Dobarro, nacida en Santiago de Compostela en 1992, cuenta con una destacada proyección internacional con recitales en países como Estados Unidos, Alemania, Rusia, Bélgica, Argentina, Italia, Portugal y España, y ha centrado gran parte de su carrera en recuperar y difundir el repertorio de mujeres compositoras.

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Impulsora del proyecto 'Women in Music', fue ganadora en 2025 del Grammy latino al mejor álbum de música clásica por 'Kaleidoscope'. EFE