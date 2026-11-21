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Madrid, 21 nov (EFE).- Impulsar un Pacto Nacional por los bosques y otro sobre el agua son dos de las siete decisiones que debería tomar durante sus primeros cien días el Gobierno que surja de las próximas elecciones generales, según la propuesta presentada este jueves por el Instituto de la Ingeniería de España (IEE).

El documento, de doce páginas, incluye siete decisiones prioritarias y diez compromisos en temas concretos e insiste especialmente en defender la necesidad de situar las infraestructuras "en el centro de la agenda", devolviendo el control a los técnicos en lugar de a los políticos.

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Además de poner en marcha un pacto sobre el agua y otro sobre bosques antes de que comience la campaña de incendios forestales de 2027, los ingenieros plantean un tercer acuerdo por la industria, así como aprobar la planificación de la red de transporte eléctrico hasta 2030, impulsar una auditoria independiente de la red de alta velocidad, publicar el inventario del estado de conservación de las infraestructuras del Estado y remitir a las Cortes una ley sobre conservación de infraestructuras.

Todas estas decisiones, defiende el texto, deberían materializarse o al menos aprobarse en ese plazo de cien días.

Infraestructuras, emergencia nacional

En cuanto a los compromisos, el IIE llama a todos los partidos a la regeneración de las infraestructuras esenciales con la idea de convertir esta acción en "prioridad de emergencia nacional en los próximos presupuestos generales del Estado".

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"Ni los debates entre los principales candidatos, ni sus intervenciones públicas, ni el análisis de los programas electorales reflejan la relevancia estratégica que esta cuestión tiene para el futuro económico, industrial y territorial de España", lamenta en su informe.

Sin embargo, "las cifras hablan" y "el deterioro se puede medir" ya que la inversión pública en infraestructuras "es un 60 % inferior a la de 2009", el valor de las infraestructuras productivas "ha caído un 2,3 % desde 2014" y en las hidráulicas "la inversión no cubre la depreciación desde 2012", lo que significa que "lo que se construyó durante décadas se está consumiendo sin reponerlo".

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Además, "el coste ya se cuenta en vidas" y recuerda que la dana de octubre de 2024 causó 234 muertos además de daños por valor de 17.800 millones de euros mientras que los accidentes ferroviarios en la alta velocidad suman 116 muertos en nueve meses.

Diez compromisos

Los diez compromisos que el IIE pide "a quien gobierne" durante toda la próxima legislatura desarrollan las siete decisiones prioritarias citadas e incluyen declarar prioridad de emergencia nacional la regeneración de infraestructuras esenciales, devolver la dirección de los organismos técnicos a profesionales elegidos por mérito, crear una autoridad independiente de evaluación de infraestructuras, aprobar una ley de conservación con dotación mínima anual y auditar de forma independiente de la red de alta velocidad.

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Además, quieren desbloquear la red eléctrica, aprobar un Plan de industria de Estado con un objetivo cuantifidado, renovar las redes de agua y modernizar el regadío y las defensas contra inundaciones, firmar el Pacto Nacional por los Bosque y preparar el empleo para la nueva era tecnológica.

"La ingeniería no tiene color político, pero tiene urgencias, porque un carril, una presa o una subestación no entienden de legislaturas: o se mantienen o fallan", ha resumido la presidenta de la IIE, María Cruz Díaz Álvarez. EFE

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