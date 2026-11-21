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Redacción Deportes, 21 nov (EFE).- El extremo del Athletic Club Christian Imga no podrá seguir disputando con la selección española el Mundial sub-17 de Catar debido a una lesión muscular que le ha obligado a abandonar la concentración y regresar a España.

Imga, uno de los jugadores más destacados del combinado que dirige David Cubillo, jugó este viernes como titular el primer partido ante China, con victoria española por 5-0, y fue sustituido en el minuto 60.

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Tras el regreso a los entrenamientos este sábado, la Real Federación Española de Fútbol informó en su web de la lesión sufrida por el extremo del Athletic, con cuyo primer equipo debutó el pasado 25 de octubre ante el Getafe, con triunfo por 3-0.

Considerado una de las grandes promesas del club bilbaíno, Imga, nacido en Zumárraga (Gipuzkoa) y de padre camerunés, renovó su contrato hasta 2031 hace un par de semanas.

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España jugará su segundo partido en el Mundial sub-17 este lunes, día 23, ante Fiyi, y completará la fase de grupos ante Marruecos tres días después.

El campeonato del mundo sub-17, organizado por la FIFA, es el único título que no luce en las vitrinas del fútbol español. EFE