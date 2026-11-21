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El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha alertado de que un eventual gobierno del PP en coalición con Vox acabará "vaciando el autogobierno de Cataluña", por las propuestas de los de Santiago Abascal en lengua y seguridad.

Lo ha dicho en un mitin del partido este sábado en Lleida, junto al candidato socialista por Barcelona, Jordi Hereu; la cabeza de lista por Lleida, Cristina Morón, y el alcalde de la ciudad, el socialista Fèlix Larrosa, en el primer acto de campaña del PSC celebra fuera de la provincia de Barcelona.

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Ha afirmado que Vox en el Ejecutivo central no irá a gobernar Cataluña, sino a desmontarla: "Empiezan por la lengua, hablan de TV3, que quieren cerrarla, y también de los Mossos d'Esquadra, que quieren que cedan competencias a la Policía Nacional y a la Guardia Civil", en referencia al candidato de Vox por Barcelona, Juanjo Aizcorbe.

"Empiezan por ahí y acabarán vaciando el autogobierno de Cataluña. Los socios necesarios del PP", ha alertado el líder del PSC.

Ante esta amenaza que ha dibujado Illa, ha llamado a la movilización y a votar socialista, y ha advertido de que la abstención es el "peor adversario" de su victoria.

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"SABEMOS SUMAR Y RESTAR"

Se ha referido también al debate del jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y en concreto a que el candidato popular no respondiera si asume el compromiso de aumentar el gasto en defensa.

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Según Illa, alcanzar el 5% que exigen los socios de la OTAN a España implicaría pasar de gastar 30.000 millones al año a 80.000, algo que no ve posible con los otros compromisos que plantea Feijóo.

"Este señor dice un 5%: otros 50.000 millones. Además, le escuché decir que bajaría los impuestos, y lo dijo claramente. Y además dijo que reforzaría los servicios públicos. A mí no me salen los números. ¡Alberto, que sabemos sumar y restar!", le ha reprochado.

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Illa ha defendido la política fiscal del Gobierno porque permite servicios públicos como la sanidad, y ha defendido que la atención médica de calidad no es fruto de "un milagro", sino de las políticas que los socialistas defienden reforzar y mantener.

HEREU CARGA CONTRA ERC Y JUNTS

Hereu ha llamado a concentrar el voto en los socialistas y a poner el foco en derrotar a PP y a Vox: "Hay otros que, dado que a veces se dan por vencidos, ya empiezan a hablar de cosas extrañas: que si se quieren presentar a la Generalitat. ¡Pero si ahora no toca! ¡Ahora toca ganar el Gobierno de España!", en referencia al candidato de ERC, Gabriel Rufián.

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Ha cargado también contra Junts y la reciente entrevista de su líder Carles Puigdemont, para decir que están sedientos de protagonismo y que el catalanismo no les perdonará que se hayan posicionado con PP y Vox, según él: "Señores de Junts, han perdido el norte. Ya no sirven para derrotar a PP y Vox".

SÁNCHEZ "HA CREÍDO EN LLEIDA"

Hereu ha situado un objetivo en Lleida: retener el segundo escaño de los 4 en juego que en 2023 recuperaron, que considera clave para mantener la mayoría de progreso y que para la demarcación significa avanzar frente al "olvido que muchas veces las fuerzas reaccionarias han tenido respecto a Lleida".

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Y ha reivindicado las políticas del gobierno en los años de Sánchez en esta demarcación, con inversiones en regadíos, infraestructuras, vivienda, entre otros ámbitos: "El gobierno de Pedro Sánchez ha creído en Lleida y Lleida ha devuelto con creces el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez".

1.400 MILLONES

Hereu ha reivindicado la apuesta por la vivienda y por la redistribución, y ha mencionado el anuncio de Sánchez de este mismo sábado de prorrogar durante 2027 del impuesto a la banca, con el que el Ejecutivo espera recaudar 1.400 millones de euros que se destinarán íntegramente a políticas de vivienda.

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El ministro ha celebrado que contarán con 1.400 millones "en su totalidad" para la política de la vivienda, y así seguir haciendo rehabilitación en Lleida y otros lugares, y construir más vivienda asequible de alquiler.

Illa, al referirse a eso mismo, ha destacado: "1.400 millones de euros al año, de los cuales unos 300 en Cataluña, para poder financiar políticas de vivienda, que es una cuestión que nos conviene mucho".

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MORÓN PIDE CLARIDAD A JUNTS

La cabeza de lista por Lleida, Cristina Morón, ha criticado a Junts por su posición en política migratoria, asegurando que, cuando les escucha, le cuesta "encontrar realmente las diferencias entre su discurso y el discurso que hace Vox".

Por ello, les ha preguntado si apoyarán tras el 29N a un gobierno de Pedro Sánchez o facilitarán el retroceso que, a su parecer, impondrán PP y Vox: "Que lo digan claramente, pero que lo digan ya, sin engañar".

LLUCH TENDRÁ UN BUSTO EN LLEIDA

Durante el acto se ha rendido homenaje al exministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA hace 26 años este sábado: el alcalde Fèlix Larrosa ha anunciado que instalarán en la ciudad una réplica del busto de Lluch que hay en el Congreso, en el parque que lleva su nombre en esta ciudad.

Larrosa también ha hecho una defensa de la integración de la inmigración y de la diversidad, y de los proyectos de transformación pública y en derechos sociales que protagonizan los socialistas: "Solo se pueden hacer cuando hay la alineación de tres gobiernos progresistas".