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ELECCIONES GENERALES

Último domingo de campaña: Sánchez y Feijóo en Murcia, Abascal en Zaragoza y y Colau en Canarias

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Madrid (EFE).- Los candidatos afrontan el décimo día de campaña y último domingo antes del 29N con Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) en Murcia, Santiago Abascal (Vox) en Zaragoza, Ada Colau (Frente Amplio) en Las Palmas de Gran Canaria y el tándem Irene Montero (Podemos)-Gabriel Rufián (ERC) en Barcelona.

El PP y el PSOE han elegido para cerrar la semana la ciudad de Murcia donde, con media hora de diferencia, celebrarán sendos mítines con sus cabezas de cartel para el 29N, mientras que los líderes de Junts, PNV y Bildu arroparán a sus candidatos con respectivos actos en Castelldefels (Barcelona), Sukarrieta (Vizcaya) y San Sebastián.

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RECICLAJE ENVASES

España agota el plazo para implementar el sistema de depósito de envases de plástico

Madrid (EFE).- El plazo legal para la implementación en España del sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) ha llegado a su fin. Este domingo se cumple el periodo establecido para la puesta en marcha de una medida que busca revolucionar el reciclaje de envases de plástico, aún sin contar con operadores autorizados ni reglas definidas.

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En noviembre de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) anunció que el porcentaje de recogida separada de envases de plástico de un solo uso se situaba en torno al 41 %, muy lejos del objetivo del 70 % marcado por esa cartera, lo que activó una cuenta atrás de dos años para la implantación de un SDDR.

EL TIEMPO

Descenso generalizado de las temperaturas el domingo

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo rachas muy fuertes de viento en el área cantábrica, regiones del tercio este peninsular, Baleares y en montañas del centro y sur, además de un descenso generalizado de las temperaturas máximas y de las mínimas en buena parte del país.

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Se prevé una tendencia a la estabilidad en la península debido a la llegada de altas presiones. No obstante, a primeras horas aún predominará un ambiente nuboso, con precipitaciones débiles y dispersas en amplias zonas del territorio; estas tenderán a cesar hasta quedar unos cielos poco nubosos o despejados. Se espera que la nubosidad sea más persistente en el cuadrante noroeste, especialmente en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, donde los chubascos ocasionales se mantendrán casi todo el día.

EFE

fp