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Madrid, 21 nov (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, aseguró tras la derrota de su equipo frente al Real Madrid (2-1) que "el arsenal ofensivo" del conjunto de José Mourinho decidió el encuentro, especialmente por la aportación de los futbolistas que salieron desde el banquillo, y lamentó que sus jugadores no tuvieran la personalidad necesaria para conservar el balón y defender su ventaja durante la segunda parte.

"El banquillo de ellos nos ha matado. Muchos de nuestros jugadores disputaban su primer partido en el Bernabéu, con seis canteranos en el once y muchos menores de 25 años. Estoy muy contento con la actitud del equipo, pero el arsenal ofensivo que tiene el Real Madrid se ha llevado el partido", afirmó.

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Giráldez reconoció la superioridad de recursos del conjunto blanco, que consiguió remontar después de que el Celta se adelantara en el marcador, aunque también reivindicó la actuación de sus futbolistas y recordó que obligaron al Real Madrid a sufrir hasta el final.

"Hay dos lecturas. Estoy satisfecho de que el Real Madrid te meta al final, pida la hora y celebre la victoria. Courtois ha hecho una parada tremenda antes del 1-1. No hemos sufrido muchas ocasiones en contra pese a su caudal de juego, pero nos vamos con cero puntos, que es lo mismo que si hubiésemos perdido 5-0", señaló.

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También destacó especialmente el rendimiento de su equipo durante la primera mitad, en la que consideró que interpretó correctamente la presión y consiguió instalarse durante algunas fases en campo contrario. Sin embargo, criticó la pérdida de personalidad tras el descanso, cuando sus jugadores renunciaron demasiado pronto a conservar el balón.

"En la primera parte hemos gestionado bien la pelota. En la segunda nos hemos deshecho demasiado de ella, la soltábamos cuando teníamos más tiempo. Hemos jugado demasiado con el marcador y eso no me gusta. Teníamos que haber tenido más personalidad", explicó.

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"En cuanto diéramos tres o cuatro pases tendríamos una ocasión de gol, pero había que tener la mente más clara. Estábamos desesperados desde fuera. Con los jugadores que tenían ellos en el campo era muy difícil pararles. Han podido correr en los dos goles y no hemos conseguido detenerles", lamentó.

Asimismo, explicó que la sustitución de Hugo Álvarez respondió a una decisión técnica, después de detectar errores en la circulación del balón y problemas en su posicionamiento.

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"Perdió tres balones abajo y jugaba más cerca de Camavinga de lo que quería. Queríamos a Ferran, un jugador de más pie. En la primera parte circulamos bien y nos instalamos en campo rival, algo muy difícil en el Bernabéu. Después tuvimos pérdidas absurdas y se nos hizo largo el partido porque no supimos gestionarlo", analizó.

Sobre la actuación arbitral evitó cualquier polémica y expresó su respeto hacia los colegiados, cuya labor calificó de "muy difícil".

Por último, defendió el rendimiento de una plantilla joven que afronta tres competiciones y aseguró que la acumulación de partidos es "una bendición".

"Tenemos una plantilla con mucho futuro, con jugadores de nuestra cantera que tendrán cuerda para rato en Primera División. Cada día creo que son mejores", concluyó. EFE

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