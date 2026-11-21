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Sevilla, 21 nov (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, afirmó tras el empate en el derbi contra el Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-1), con un gol en el tiempo añadido de su jugador Kike Salas, que "si alguien ha merecido ganar, ha sido el Sevilla".

En rueda de prensa, el técnico sevillista difirió de la valoración hecha por el del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, quien comentó que el derbi había estado "parejo", y dijo que no sabe si su homólogo "ha estado viendo otro partido", aun dejando claro que le tiene "cariño a Manuel -con quien coincidió en el Villarreal- y todo el respeto del mundo".

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"Es verdad que hemos empatado, aunque creo que hemos sido mejores que ellos. La sensación es agridulce, la de empatar al final, pero lo raro es el 0-0 en la primera parte. Hemos estado en su campo todo el partido, hemos hecho 25 remates por 6 del rival. Ha sido uno de los partidos donde más hemos dominado al contrario", argumentó el madrileño.

García Plaza admitió que al Sevilla le "está faltando talento e inspiración arriba para hacer goles" y que "es muy difícil que el equipo haga noventa minutos completos", por lo que ante el Betis les "ha costado, pero la entrada de Peque" Fernández les "ha mejorado mucho" en el tramo final.

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Sobre la clara ocasión del brasileño Antony dos Santos, poco después del 0-1, que despejó con el pie el meta griego Odysseas, el entrenador del Sevilla indicó que "si la marcan, el partido se muere" y añadió: "esa segunda ocasión nos hubiera matado, pero a partir de ahí no recuerdo ninguna más. Ellos tienen mucha calidad y arriba te hacen daño con muy poco".

También se refirió a la necesidad de refuerzos en el mercado invernal debido a las lesiones de larga duración que sufre su equipo, aunque consideró que el extremo Miguel Sierra, con una luxación de hombro, "entraría, en teoría, en enero".

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"Carmona y Alfon -lesionados de gravedad- no van a estar. Tenemos tres bajas importantes y es un problema. En enero hay que moverse sí, pero por esas bajas. No hemos hablado de nada, pero hay que traer" refuerzos, insistió. EFE

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