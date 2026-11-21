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Murcia, 21 nov (EFE).- Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza, valoró lo hecho por su equipo para ganar por 72-74 en la pista del UCAM Murcia Club Baloncesto y destacó que estuvieron "muy bien en el plano defensivo y excepcional en la batalla del rebote".

"Sabíamos que era un partido que iba ir al dos contra dos y no es en lo que nosotros no estamos más cómodos jugando pero nos preparamos bien y reaccionamos ante lo que nos encontramos sin ponernos nerviosos", declaró en la rueda de prensa posterior al choque.

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"Estuvimos muy bien en el plano defensivo y minimizamos algunas cosas que el rival hace muy bien, como los puntos que consiguen los manejadores de balón y estuvimos excepcional en la batalla del rebote, la cual ganamos", añadió.

"Dominamos los códigos del partido y en ese lo hicimos muy bien aunque llegamos un poco con el gancho en cuanto a la energía", dijo también el técnico bilbaíno. EFE

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