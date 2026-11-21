21/11/2026 La candidata al Senado, María Luisa Rodas POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA FRENTE AMPLIO

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El Frente Amplio Andaluz ha reclamado una reforma de la Política Agraria Común (PAC) para garantizar que "las ayudas europeas lleguen a los pequeños agricultores y ganaderos, que están sufriendo las consecuencias de los recortes en el sector agrario".

Así lo ha defendido la candidata al Senado, María Luisa Rodas, en un acto junto a la diputada de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, y la concejala de IU de La Rambla (Córdoba), Eva Osuna, de presentación de la formación desde el municipio de La Rambla, una localidad de la campiña surcordobesa, desde donde ha reivindicado "políticas que protejan el sector primario y permitan mantener la actividad económica y el empleo en los municipios rurales".

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La candidata ha defendido que la defensa del campo es "trabajar intensamente con la Unión Europea para una reforma de la PAC". Al respecto, ha reclamado que "los que cobren la PAC no sean los que viven en un solo barrio en el centro de Madrid, sino los pequeños agricultores y agricultoras y ganaderos que están sufriendo las consecuencias de los recortes en agricultura".

De igual modo, ha advertido de "los efectos que puede tener la expansión de determinados proyectos energéticos sobre el territorio y las actividades tradicionales".

Así, aunque ha reiterado que el Frente Amplio apuesta por las energías limpias, ha subrayado que "sí queremos energías limpias, sí queremos renovables, pero no a cualquier precio y no a costa de nuestro territorio". También ha alertado de que el sector agrario y forestal "no puede quedar en manos de las grandes compañías energéticas": "No queremos que nuestro sector agrario y forestal se lo coman las energéticas que están privatizando el sol".

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Durante el acto, la candidata ha destacado además la necesidad de impulsar medidas específicas para defender el sector artesano e industrial de la campiña surcordobesa, así como a los trabajadores y trabajadoras autónomos.

"Somos gente que conoce el territorio, que conoce los pueblos y conoce la problemática de cada uno de los pueblos", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado la vinculación de la formación con el medio rural y su compromiso con las necesidades de sus municipios.

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Por su parte, la diputada de Por Andalucía Rosa Rodríguez ha subrayado la "importancia" de las elecciones del próximo 29 de noviembre, al considerar que esta cita electoral "permitirá elegir el modelo que queremos que este país tenga" y optar entre "el modelo privatizador del Partido Popular y de Vox o el modelo de defensa de los servicios públicos del Frente Amplio".

Rodríguez ha reivindicado "el papel de los partidos de la coalición en el Gobierno durante la legislatura" y ha defendido que "la inmensa mayoría de las medidas sociales que se han aprobado durante esta legislatura ha sido gracias a la presencia de Sumar en el Gobierno".

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Por ello, ha insistido en "la necesidad de mantener esa presencia para continuar impulsando políticas sociales y ampliando los derechos de la clase trabajadora".

Por último, ha apelado a la participación en las elecciones del 29 de noviembre y ha señalado que "ir a votar primero y luego votar al Frente Amplio es decisivo": "Un voto para el Frente Amplio vale el doble, porque frena a la extrema derecha y a la derecha de este país y, en segundo lugar, porque sigue ensanchando los derechos de la clase trabajadora".

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Por su parte, la concejala de IU de La Rambla, Eva Osuna, ha pedido el voto a los vecinos del municipio para el Frente Amplio Andaluz "con el objetivo de mejorar la vida de la gente y especialmente de los trabajadores y trabajadores que puedan ver su salario, sus pensiones dignas y el derecho a la vivienda como una realidad".