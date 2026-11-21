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Madrid, 21 nov (EFE).- El máximo mandatario del Real Madrid Florentino Pérez defendió que "el estamento arbitral ve al Real Madrid como un enemigo" durante el informe del presidente, presentado en la Asamblea General Ordinaria celebrada este sábado, a raíz de su posición en el conocido como caso Negreira.

"Desde que se conoce el caso, el estamento arbitral ve al Real Madrid como un enemigo, porque somos los únicos que denunciamos el escándalo. En este momento hay 21 árbitros que fueron ascendidos por Negreira, y hay un grupo de estos árbitros que han denunciado al Real Madrid y luego son designados para arbitrar a nuestro equipo", añadió.

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El presidente blanco exigió una "renovación" del arbitraje: "Es imprescindible una renovación de la gobernanza del arbitraje que nadie parece estar buscando. El presidente del CTA llegó a decir que había que pasar página. Esto no puede quedar impune. El silencio puede ser otra forma de responsabilidad. Lo más grave es que quien debería exigir explicaciones se dedica a atacar a quien pide que se investigue, me refiero al señor Tebas, que ha elegido atacar al Real Madrid en sus redes sociales".

Definió el caso como "una mancha que desprestigia al fútbol español". "Nada tiene sentido si no podemos competir en igualdad de condiciones. Un asunto de extraordinaria gravedad que no podemos olvidar, aunque algunos quieren que dejemos de hablar de él, cuando en el mundo del fútbol no se habla de otra cosa. Estamos ante un fraude que afectó a todo el sistema, tanto nacional como internacional", señaló.

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"No es un problema solo nuestro, es un problema de todos y de las instituciones. El número 2 del arbitraje español recibió durante casi dos décadas, que sepamos, más de 8 millones de euros de un club que todos conocemos. Entre otras cosas, era quien comunicaba a los árbitros sus ascensos y descensos", resumió.

Hizo referencia a informaciones publicadas en la prensa respecto al caso: "Lo que el Barcelona quería era que 'no se tomaran decisiones en su contra', esas fueron sus palabras. Sus amenazas son reveladoras, les leo las palabras de Negreira: 'No tengo la intención de dar publicidad a todas las irregularidades, pero me obligará a ello'. Se lo dijo el propio Negreira al presidente Bartomeu en un burofax".

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"No me corresponde a mí juzgar a nadie y respeto los tiempos de la justicia, pero sí me corresponde que se investiguen hasta el final unos hechos que afectan a nuestra competición, y no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades", sentenció.

Además, destacó el papel que el Real Madrid está jugando en el proceso: "Lo que resulta difícil de entender es que, siendo un problema de todos, el Madrid parezca el único interesado. Fuimos el único club que se personó como parte perjudicada, cuando los perjudicados fuimos todos. Eso interpela a los demás integrantes del sistema, muy especialmente a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol. Comparten la responsabilidad de velar por la integridad de la competición".

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Incidió en el rol del club blanco ante la UEFA: "Tampoco han acudido a la institución que conserva esas competencias para sancionar, la UEFA. Ha tenido que ser el Real Madrid el que presentara la denuncia a la UEFA. El 1 de octubre, la UEFA confirmó que sus inspectores están analizando esta documentación. Nuestra petición es que se haga justicia, que se restituyan las consecuencias que todo esto haya podido tener".

Así, exigió que LaLiga y la RFEF aclaren su postura: "En el caso de la Federación, el Comité Técnico de Árbitros es un órgano de la propia Federación, no sería impensable que ella misma acabara siendo sancionada. Y LaLiga, en inacción absoluta, ni siquiera hacía preguntas en los interrogatorios. Solo caben dos explicaciones: o quieren ocultar que tenían información y no hicieron nada, o no está cumpliendo con su responsabilidad".

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"Yo llegué a la presidencia del Real Madrid en julio del 2000, y los pagos a Negreira están documentados desde 2001. Las consecuencias de todo aquello las ha sufrido el Real Madrid desde que soy presidente. Yo lo descubrí por la prensa en 2023, hoy los tribunales lo investigan como presunto delito de corrupción. La inacción de los que tenían que actuar ha obligado al Real Madrid a hacerlo con contundencia", recordó. EFE