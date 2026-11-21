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Río de Janeiro, 21 nov (EFE).- Flamengo, con un gol del exatleticano Samuel Lino a los 75 minutos, empató este sábado 1-1 en su visita al Palmeiras en una final anticipada del Campeonato Brasileño y conquistó su décimo título de Liga en Brasil con dos jornadas de anticipación.

El equipo dirigido por el técnico portugués Leonardo Jardim necesitaba al menos un empate a domicilio para levantar el título y consiguió igualarle al rival, en cuyo banquillo está su compatriota Abel Ferreira, que se fue en ventja en el minuto 11 con un cabezazo del colombiano Jhon Arias.

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Con el empate, el conjunto carioca sumó 80 puntos y, a falta de dos jornadas para el final del torneo, quedó fuera del alcance del Palmeiras, el único que amenazaba el título y al que dejó a 6 puntos de diferencia (74). EFE

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