Río de Janeiro, 21 nov (EFE).- Flamengo conquistó este sábado su décimo titulo del Campeonato Brasileño al empatar 1-1 en su visita al Palmeiras, el único que lo amenazaba.
Con este nuevo título, el más popular de los clubes brasileños de fútbol aumentó la presión precisamente sobre su rival de hoy, el mayor coleccionista con 12.
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El conjunto de Río de Janeiro se aisló como el segundo equipo brasileño con mayor número de títulos de la Liga. Quedó a dos de alcanzar al Palmeiras y se alejó un poco más del Santos, que artesora ocho.
A solo dos jornadas de concluir del fin del torneo, Flamengo sumó 80 puntos en la clasificación y es inalcanzable para el Palmeiras, que, con 74 unidades, se quedó nuevamente en el segundo lugar.
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La clasificación de este año repitió la de 2025, cuando Flamengo se hizo campeón con 79 puntos, y Palmeiras fue el subcampeón con 76.
El Flamengo ganó cuatro de sus diez títulos en las últimas ocho temporadas (2019, 2020, 2025 y 2026) y supera al Palmeiras como el mayor vencedor este siglo, con cinco títulos desde el 2000, ya que también se coronó en 2009, contra cuatro de su rival (2016, 2018, 2022 y 2023).
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La temporada del Flamengo este año, sin embargo, no fue tan exitosa como la de 2025, cuando levantó cuatro títulos (Libertadores, Campeonato Brasileño, Supercopa do Brasil y Carioca).
Este año fue campeón de la Liga y del Carioca, pero fue superado por el Corinthians en la disputa por el título de la Supercopa do Brasil y por el Lanús argentino en el enfrentamiento por la Recopa Sudamericana.
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Además, fue eliminado por el Estudiantes de La Plata argentino en semifinales de la Libertadores y por el Bahía en la quinta fase de la Copa do Brasil.
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- Campeones brasileños y número de títulos:
Con 12 títulos: Palmeiras.
Con 10: Flamengo.
Con 8: Santos.
Con 7: Corinthians.
Con 6: São Paulo.
Con 4: Vasco da Gama, Fluminense y Cruzeiro.
Con 3: Botafogo e Internacional.
Con 2: Bahía, Gremio y Atlético Mineiro.
Con 1: Athlético Paranaense, Coritiba, Guaraní y Sport Recife.
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- Los campeones y subcampeones de Brasil:
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Año Campeón Subcampeón
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. Copa Brasil:
1959: Bahía Santos
1960: Palmeiras Fortaleza
1961: Santos Bahía
1962: Santos Botafogo
1963: Santos Bahía
1964: Santos Flamengo
1965: Santos Vasco da Gama
1966: Cruzeiro Santos
1967: Palmeiras Náutico
1968: Botafogo Fortaleza
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. Torneo Roberto Gomes Pedrosa:
1967: Palmeiras Gremio
1968: Santos Vasco da Gama
1969: Palmeiras Botafogo
1970: Fluminense Palmeiras
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. Campeonato Brasileño:
1971: Atl. Mineiro São Paulo
1972: Palmeiras Botafogo
1973: Palmeiras São Paulo
1974: Vasco da Gama Cruzeiro
1975: Internacional Cruzeiro
1976: Internacional Corinthians
1977: São Paulo Atlético Mineiro
1978: Guaraní Palmeiras
1979: Internacional Vasco da Gama
1980: Flamengo Atlético Mineiro
1981: Gremio São Paulo
1982: Flamengo Gremio
1983: Flamengo Santos
1984: Fluminense Vasco da Gama
1985: Coritiba Bangú
1986: São Paulo Guaraní
1987: Flamengo Internacional
1987: Sport Recife Guaraní
1988: Bahía Internacional
1989: Vasco da Gama São Paulo
1990: Corinthians São Paulo
1991: São Paulo Bragantino
1992: Flamengo Botafogo
1993: Palmeiras Vitoria
1994: Palmeiras Corinthians
1995: Botafogo Santos
1996: Gremio Portuguesa
1997: Vasco da Gama Palmeiras
1998: Corinthians Atlético Mineiro
1999: Corinthians Atlético Mineiro
2000: Vasco da Gama São Caetano
2001: A. Paranaense São Caetano
2002: Santos Corinthians
2003: Cruzeiro Santos
2004: Santos Athlético Paranaense
2005: Corinthians Internacional
2006: São Paulo Internacional
2007: São Paulo Santos
2008: São Paulo Gremio
2009: Flamengo Internacional
2010: Fluminense Cruzeiro
2011: Corinthians Vasco da Gama
2012: Fluminense Atlético Mineiro
2013: Cruzeiro Gremio
2014: Cruzeiro Sao Paulo
2015: Corinthians Atlético Mineiro
2016: Palmeiras Santos
2017: Corinthians Palmeiras
2018: Palmeiras Flamengo
2019: Flamengo Santos
2020: Flamengo Internacional
2021: Atl. Mineiro Flamengo
2022: Palmeiras Internacional
2023: Palmeiras Gremio
2024: Botafogo Palmeiras.
2025: Flamengo Palmeiras.
2026: Flamengo Palmeiras. EFE
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