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Burgos, 21 nov (EFE).- El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Porfi Fisac, se ha mostrado especialmente crítico con la imagen que ha ofrecido su equipo este sábado en la derrota ante Unicaja (71-94), al afirmar que han vuelto a evidenciar problemas para competir cuando el rival consigue imponer su ritmo.

El técnico, durante su comparecencia al final del encuentro, situó el origen de la derrota en un mal comienzo que condicionó el resto del partido.

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"Hemos perdido el partido en los primeros cinco minutos, sin energía, con demasiadas dudas y falta de carácter. Hemos ido a remolque el resto del partido", ha lamentado.

Sus jugadores tampoco encontraron continuidad en la reacción de su equipo durante el tercer cuarto, cuando Unicaja volvió a ampliar su ventaja para dejar sin opciones a los locales, ha insistido Fisac.

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El entrenador ha asumido su responsabilidad en las decisiones desde el banquillo, aunque ha reconocido las dificultades para encontrar soluciones.

"Cuando perdemos de veinte son malas decisiones del entrenador. Intentas probar con otros jugadores y a veces aciertas y otras fallas", ha admitido.

Fisac ha puesto el foco en la falta de capacidad del equipo para gestionar los momentos complicados y transformar sus acercamientos en remontadas.

"Nos está faltando saber luchar contra los malos momentos, no guardamos un segundo esfuerzo y no tenemos el control de los partidos. No tenemos un criterio claro y eso es algo que tengo que asumir", ha resumido. EFE

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