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El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ofrecerá un mitin este domingo, 22 de noviembre, a las 12.00 horas, en la plaza del Cardenal Belluga, en Murcia, según han confirmado fuentes 'populares'.

Se da la circunstancia de que media hora antes, a las 11.30, el candidato socialista, Pedro Sánchez, protagonizará un acto público en el pabellón Príncipe de Asturias de la misma ciudad.

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Junto a Núñez Feijóo intervendrán la cabeza de lista del PP al Congreso por la Región, Miriam Guardiola; el candidato al Senado Francisco Bernabé; el presidente del PP en la Región y jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.