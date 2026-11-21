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Sevilla, 21 nov (EFE).- Dos trabajadores han fallecido este sábado tras caer a un foso en las instalaciones de una empresa extractora de aceite en Morón de la Frontera (Sevilla), según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

El accidente se ha producido sobre las 18:16 horas, cuando un empleado ha alertado de que dos trabajadores se habían precipitado a un foso de siete metros de profundidad en Avenida de la Estación.

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Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla para rescatar a los afectados, junto con efectivos de Policía Nacional, Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Según han informado fuentes de Policía Nacional al director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta en el siniestro han fallecido dos trabajadores, de los que no han trascendido más datos.

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Desde el Consorcio de Bomberos de Sevilla se ha precisado que estas dos personas han caído a un foso en las instalaciones de una empresa extractora de aceite, situada en la vía de la Estación, en Morón de la Frontera.

Asimismo, han apuntado que el foso tenía aproximadamente siete metros de profundidad, un acceso de reducidas dimensiones y en su interior podía haber posible gases.

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A la llegada de los efectivos de los parques de bomberos de Morón de la Frontera y Arahal ambos trabajadores se encontraban inconscientes.

Durante la intervención, los bomberos han adoptado las medidas de seguridad necesarias ante la posible presencia de gases en el interior del foso. EFE

lra/fs/fp