Guardar

San Sebastián, 21 nov (EFE).- Euskal Langileen Ezkerra (ELE) es la denominación del nuevo partido político de ideología nacionalista vasca y de izquierda que rechaza abiertamente la "inmigración masiva descontrolada".

El presidente de su comité promotor, el periodista Joseba Iturria, ha dado a conocer este sábado en San Sebastián el nombre y el logotipo de la nueva formación, que ha sido ya inscrita en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior y que prevé presentarse a las elecciones municipales y forales del próximo 27 de mayo con un programa de izquierda que, a diferencia de otras opciones, rechaza la inmigración masiva y "descontrolada".

PUBLICIDAD

Junto a él han comparecido los responsables de ELE en Navarra, Joan Mari Beloki y Jexux Buldain, quienes han leído el primer comunicado del nuevo partido.

Según ha comentado Iturria, estas dos personas simbolizan lo que será el nuevo partido, ya que una de ellas, Beloki, "cuenta con una amplia trayectoria en la izquierda abertzale" y la otra "nunca se había implicado en política". Ambos se han unido al proyecto, ha destacado, para trabajar juntos "ante la situación de emergencia que vive la sociedad vasca, amenazada con perder su identidad, el euskara ytodo lo que la ha hecho ejemplar".

PUBLICIDAD

ELE se ha presentado como una formación "de izquierdas, abertzale, no woke, defensor del euskara y la cultura vasca, que quiere llegar a personas de todas las sensibilidades para responder a la desconexión de buena parte de la sociedad vasca con los políticos tradicionales".

El nuevo partido pone de ejemplo Cataluña como el escenario al que no quiere llegar en Euskadi, ya que, según han indicado, "el 59 % de los barceloneses menores de 45 años, al menos uno de sus padres ha nacido fuera del Estado español", mientras que el 26,1 % de la población ha nacido fuera de España.

PUBLICIDAD

"Sin perjuicio de nuestra crítica frontal al modelo migratorio, ELE defenderá los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes que han venido a Euskal Herria, y combatirá el lucro artificial que muchos empresarios obtienen de la utilización de esta mano de obra extranjera", han explicado, tras lo que han aclarado que defenderá el derecho de asilo y "todo reparto proporcional que se haga de los refugiados".

"Defenderemos una contención y reducción del proceso migratorio, de forma controlada y no traumática", añade.

También se presenta como un partido que defiende el derecho de autodeterminación y "la independencia de Euskal Herria si la mayoría de la sociedad vasca lo apoya". EFE

PUBLICIDAD

(foto)