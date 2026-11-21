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Redacción deportes, 21 nov (EFE).- La selección española masculina de rugby XV cerró este sábado su participación en la ventana internacional de noviembre de la Copa de Naciones con una derrota en la sexta jornada ante Samoa por 22-90 en un partido disputado en el Estadio Ciudad de Málaga.

El equipo que entrena Pablo Bouza se adelantó con un golpe de castigo transformado por Gonzalo López Bontempo en el minuto 8 aunque la alegría le duró poco porque cuatro minutos después su rival respondió con un ensayo transformado por Jacob Umaga, que le puso por delante, Alberto Carmona devolvió la ventaja a Los Leones con el primero de los tres ensayos de su equipo en el minuto 17 (8-7).

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A partir de ahí, Samoa tomó la iniciativa en el marcador gracias a los golpes de castigo de Jacob Umaga y los ensayos de Peter Umaga-Jensen, Theo McFarland y Ben Nee-Nee que le permitieron irse al descanso por delante tras la transformación de Umaga en la última marca (8-29).

La selección oceánica no bajó el ritmo tras el paso por vestuarios y siguió aumentando su ventaja, primero con un ensayo de castigo en el minuto 45 y posteriormente con una sucesión de marcas de Latrell Ah Kiong, Jacob Umaga, Joel Lam y Va’afauese Apelu Maliko, que situaron el marcador en 8-64 en el minuto 56.

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Pablo Bouza lo intentó todo e introdujo varios cambios en el equipo español, entre ellos Valentino Rizzo, que en su debut con la selección también se estrenó como anotador gracias a un ensayo posteriormente transformado por Gonzalo López Bontempo (15-78).

En los últimos minutos, el conjunto visitante volvió a anotar por medio de Apelu Maliko, mientras que España consiguió su tercer ensayo de la tarde gracias a Alberto Carmona, que completó su doblete en el minuto 78. Iñaki Mateu acertó con la transformación para establecer el 22-85. El encuentro concluyó con una última marca de Irae Simone en el minuto 81, que fijó el definitivo 22-90.

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Ficha técnica

22 - España: 1. Raúl Calzón, 2. Álvaro García (c), 3. Hugo Pirlet, 4. Antonio Suárez, 5. Ignacio Piñeiro, 6. Álex Saleta, 7. Matheo Triki, 8. Raphaël Nieto, 9. Nico Infer, 10. Gonzalo López Bontempo, 11. Alberto Carmona, 12. Álvar Gimeno, 13. Martiniano Cian, 14. Gauthier Minguillon y 15. John Wessel Bell. También jugaron: 16. Santiago Ovejero, 17. Lucas Santamaría, 18. Guido Reyes, 19. Manex Ariceta, 20. Valentino Rizzo, 21. Estanislao Bay, 22. Oriol Marsinyac y 23. Iñaki Mateu.

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90 - Samoa: 1. Scott Sio, 2. Richie Asiata, 3. Michael Ala’alatoa, 4. Ben Nee-Nee, 5. Sam Slade, 6. Theo McFarland (c), 7. Alamanda Motuga, 8. Miracle Faiilagi, 9. Joel Lam, 10. Josh Ioane, 11. Latrell Ah Kiong, 12. Peter Umaga-Jensen, 13. Lalomilo Lalomilo, 14. Shaun Stevenson y 15. Jacob Umaga. También jugaron: 16. Patrick Leafa, 17. Aki Seiuli, 18. Bradley Amituanai, 19. Chris Gabriel, 20. Akira Ioane, 21. Connor Tupa’i, 22. Irae Simone y 23. Va’afauese Apelu Maliko.

Árbitro: Ben Connor (Gales), asistido por Adam Jones (Gales) y Jamie Parr (Inglaterra). Mostraron tarjetas amarillas a Rapha Nieto (min. 41) y Gauthier Minguillon (min. 44), y tarjeta roja a Gauthier Minguillon (min. 76)

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la World Rugby Nations Cup 2026, disputado en el Estadio Ciudad de Málaga. EFE