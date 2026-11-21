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Madrid, 21 nov (EFE).- El director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, avanzó este sábado durante la Asamblea de compromisarios que el club contempla reanudar la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, ya que "no hay ningún impedimento legal" para ello.

"Se interpusieron contra el club y contra mi una serie de acciones legales que la Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó, sobreseimiento con el que el club no puede ser imputado por estos hechos más, y a pesar de que ese auto está recurrido no hay impedimento legal. Las obras de acondicionamiento acústico han terminado, ha mejorado bastante la situación y estamos planteando volver a la actividad de conciertos pronto", dijo.

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En respuesta a las preguntas de los socios, Sánchez también apuntó que la reforma del estadio está prácticamente terminada y solo quedan pequeños remates en el exterior y de iluminación y aclaró que el control que tiene la Asamblea sobre las filiales, focalizadas en negocios del estadio y el consumidor. es el mismo que sobre las cuentas del club.

"Estas sociedades filiales se crean para desarrollar negocios específicos, por ejemplo Real Madrid estadio está focalizada en negocios del estadio, Real Madrid Madridistas a negocios del consumidor y el control que la Asamblea tiene sobre todas ellas es el mismo que sobre las cuentas del club porque son participadas al 100 % por el Real Madrid, salvo aparcamientos donde una empresa especializada tiene un 2 % para mostrar solvencia técnica en el procedimiento de licitaión", precisó.

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Sánchez, cuyo papel como responsable de la renovación de los equipos directivos fue destacado por el presidente Florentino Pérez, abundó en el anuncio hecho por este de la creación de una plataforma para ver de forma accesible las competiciones de clubes de la UEFA, que empezará con una prueba en India la temporada que viene, fruto del acuerdo alcanzado por el club, la UEFA y los clubes europeos (EFC) tras el final de la Superliga.

"Van a probar a emitir los partidos a través de una plataforma de streaming, con posiblidad de acceder al contenido sin pagar. Es un modelo que acabó con la piratería en la música... y muchos pensamos que podría acabar con ello e el fútbol. Lo de la India va a ser un proyecto piloto", detalló.

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Durante la Asamblea, que aprobó la incorporación de Rafa Nadal como miembro de la junta directiva, el presidente avanzó también que el club trabaja en la creación de programa de fidelización para conocer a cada aficionado cada vez que se relacione con su club, en cualquier lugar del mundo, para tener una relación directa, permanente y personalizada.

"Este programa no cambia en nada lo que significa ser socio del Real Madrid. Los socios somos los únicos dueños del club. Este programa va a cambiar la economía del club, porque nos permitirá desarrollar nuevas fuentes de ingresos y nos dará, por primera vez en nuestra historia, una relación directa con nuestros millones de aficionados en todo el mundo, sin intermediarios", indicó.

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Florentino Pérez destacó además que desde el pasado 15 de julio, todos los socios pueden vivir gratuitamente la experiencia Bernabéu Infinito dentro del Tour del estadio, con un documental inmersivo grabado durante un partido dela Liga de Campeones contra el Juventus. EFE