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San Sebastián, 21 nov. (EFE).- San Sebastián acoge este domingo la edición número 47 de su maratón, uno de los cinco grandes en España y el segundo más longevo, sin favoritos claros y las buenas marcas como reclamo.

Los 7.000 dorsales se agotaron en el mes de mayo, para un recorrido liso y a nivel de mar que favorece los buenos registros de los atletas, por lo que habrá amplia presencia internacional, con corredores de 75 países que aportan un tercio de los participantes.

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El récord de la prueba masculina lo firmó el keniano Timothy Cherigat en 2002 (2.09:34 horas), registro que no ha podido ser batido en 23 años, y el de mujeres lo ostenta su compatriota Rebecca Sirwanei Tanui en la edición de 2022.

El circuito se compone de un tramo de ocho kilómetros al inicio de carrera y dos vueltas por los barrios más céntricos de la capital guipuzcoana, y, entre la participación, sobresale casi un 20% de mujeres inscritas.

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El carácter popular, sin la contratación de atletas reconocidos por sus marcas, que ha imprimido la organización a esta carrera deja huérfano de pronóstico los candidatos a suceder a los ganadores del pasado año, que fueron el británico Thomas Holliday y la española Maite Arraiza. EFE

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