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Zaragoza, 21 nov (EFE).- El Basket Zaragoza cumplirá este sábado, en el encuentro de la liga ACB que le enfrentará fuera de casa al UCAM Murcia (21.00 horas), 1.000 partidos oficiales disputados, si se tiene en cuenta la historia de la sección masculina desde su fundación en el año 2002.

Según ha informado el club, repartidos por competiciones, el desglose de todos estos encuentros se reparte, teniendo en cuenta que más de la mitad (59,1 %) han sido en la en la ACB, con 266 en LEB Oro; cuatro de Copa Príncipe; 591 partidos de ACB; 5 partidos de Copa del Rey; 3 de Supercopa Endesa; 50 partidos de Eurocup; 34 partidos de Basketball Champions League y 46 partidos de FIBA Europe Cup.

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Según el Casademont, 1.000 partidos no son solo una cifra: "Son miles de historias, de emociones compartidas, de victorias que jamás olvidaremos y de derrotas que nos enseñaron a levantarnos". EFE